Sofía Mulánovich logró hacer historia en el deporte tras obtener el título de campeona mundial de surf luego de competir en la Asociación de Surfistas Profesionales durante el 2004. El Perú, que ha sido considerado como uno de los países más bellos de América, alberga a personajes que han sabido hacerse un lugar en diferentes disciplinas, y una de ellas fue la corredora de tabla, nacida en Punta Hermosa, Lima, donde desde pequeña tuvo afinidad con las olas.

A pesar que fue considerada como la segunda mejor surfista del mundo en 2007, Sofía Mulánovich pudo jugar sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2020. En esta nota, te contamos qué pasó con la deportista que llenó de orgullo al Perú.

¿Qué hace en la actualidad Sofía Mulánovich?

En el 2021, Sofía Mulánovich, en entrevista con el Depor, precisó que, después de haber estado enfocada en los entrenamientos para llegar a Tokio 2020, sentía mucho desgaste físico y mental; por eso, decidió dedicarse a su familia y analizar algunos proyectos que tiene en mente para llevarlos a cabo poco a poco.

De acuerdo a la deportista, representar al Perú en Tokio 2020 fue uno de sus objetivos desde que era pequeña, y lo llegó a cumplir a sus 37 años de edad, pues lo catalogó como una buena experiencia.

“El sueño de todo atleta es representar a su país en los Juegos Olímpicos, gracias a Dios pude conseguirlo. Después de bastantes altos y bajos, me llevaré siempre en el corazón el poder haber representado al Perú y haberlo dejado todo en la cancha. Los Juegos Olímpicos son lo más grande del deporte, y se siente muchísimo una especie de espiritualidad. Son momentos que nunca me voy a olvidar”, expresó,

Además, descartó haberse retirado del surf, porque seguirá corriendo tabla hasta que le permita su cuerpo y está segura que puede participar de otro campeonato en el futuro.

“Tokio 2020 fue el gol más grande que he tenido. Sesde que supe que el surfing iba a ser olímpico, me propuse llegar a los Juegos Olímpicos. Si en algún momento hay algún campeonato que me guste hacer y si la ola me llama y tenga ganas de competir, lo voy a seguir haciendo . No quiero decir que me esté retirando, uno nunca sabe que oportunidad se viene. Voy a surfear hasta que el cuerpo no me dé”, agregó al mencionado medio.

Sofía Mulánovich junto a su papá y hermano surfeando en mar peruano. Foto: Sofía Mulánovich/Instagram

En la actualidad, Sofía Mulánovich comparte con sus seguidores de Instagram fotografías junto a su pareja e hijo. Además de sus aventuras sobre olas en el mar en compañía de su hermano Matías Mulánovich y su papá Herbert Mulánovich.

¿Cuántos títulos ganó Sofía Mulánovich en el surf?

En 2004, Sofía Mulánovich fue la primera peruana y sudamericana en salir victoriosa del Campeonato Mundial de Surf organizado por la Asociación de Surfistas Profesionales (ASP), en el que se llevó tres de las ocho fechas. Con esto, consiguió el puntaje máximo para obtener el título del certamen. Un año después, la deportista volvió a participar de la competencia, pero ocupó el segundo lugar.

A mediados del 2006, la surfista obtuvo un nuevo premio al ganar el Honda Women’s US Open of Surfing en Huntington beach, California. Luego de seis años, Mulánovich se coronó como la mejor en la categoría de mujeres del ISA China Cup, al lograr el primer puesto. En ese mismo año, consiguió el subcampeonato del Campeonato Mundial del Surf Tour y el segundo puesto en el Australian Open Surf.