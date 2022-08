[En Vivo] Peñarol vs. Danubio: hora y canal de TV para ver el partido por el Clausura de Uruguay

Peñarol vs. Danubio EN VIVO | El conjunto carbonero recibirá al cuadro blanco y negro HOY, domingo 28 de agosto, por la quinta jornada del Torneo Clausura de Uruguay. El enfrentamiento se disputará en el estadio Campeón del Siglo y la transmisión estará a cargo de la señal de GolTV y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Peñarol vs. Danubio: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Danubio ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 28 de agosto ¿A qué hora? 4.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? GolTV, Star Plus

Peñarol vs. Danubio: la previa

Obligados a ganar. La quinta fecha del torneo uruguayo tendrá como principal atractivo el compromiso entre Peñarol y Danubio. El Carbonero viene de igualar ante Deportivo Maldonado y necesita sumar de a tres para acercarse al líder Nacional.

Por su parte, el conjunto blanco y negro afronta un presente similar y se ubica en la quinta casilla con ocho unidades. Una victoria ante su rival de turno les permitiría ponerse a cinco unidades del Bolso.

Peñarol vs. Danubio: posibles alineaciones

Peñarol: Thiago Cardozo; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Yonatthan Rak, Juan Ramos; Walter Gargano, Sebastián Cristóforo; Brian Lozano, Kevin Méndez, Nicolás Rossi; Ruben Bentancourt. DT: Leonardo Ramos.

Danubio: Esteban Conde; Martín Rea, Gerónimo Bortagaray, Lucas Ferreira; Nicolás Rodríguez, Santiago Silva, Diego Vicente, Leandro Sosa; Guillermo May, Aaron Spetale, Sebastián Fernández. DT: Jorge Fossati.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Danubio?

El enfrentamiento entre Peñarol vs. Danubio EN VIVO empezará a las 4.00 p. m. (hora uruguaya). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo desde tu ubicación.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

España: 1.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Peñarol vs. Danubio?

El duelo entre Peñarol vs. Danubio será transmitido por la señal de Gol TV para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo por internet a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Danubio?

Para acceder a Star Plus y ver el Peñarol vs. Danubio, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Peñarol vs. Danubio ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Danubio por internet, sintoniza la señal de Star Plus. En caso de que no puedas acceder, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Danubio?

El escenario que acogerá el partido entre Peñarol vs. Danubio por la Primera División de Uruguay es el estadio Campeón del Siglo, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Montevideo, con capacidad para más de 40.000 espectadores.