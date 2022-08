[En Vivo] Barcelona SC vs. LDU Quito: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga Pro 2022?

Barcelona SC vs. LDU Quito EN VIVO se juega este domingo 28 de agosto a las 7.00 p. m. (hora peruana), por la octava fecha de la Liga Pro 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha y tendrá transmisión de Gol TV y Star Plus. En caso no puedas acceder, deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás todas las jugadas, el minuto a minuto y el mejor resumen del partido por el fútbol ecuatoriano.

Barcelona SC vs. LDU Quito: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. LDU Quito Fecha Domingo 28 de agosto Hora 7.00 p. m. (hora peruana) Canal Gol TV y Star Plus Lugar Estadio Monumental Banco Pichincha

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. LDU Quito?

El partido entre Barcelona SC vs. LDU Quito se llevará a cabo este domingo 28 de agosto, desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Perú: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. LDU Quito?

La transmisión del partido entre Barcelona SC vs. LDU Quito estará a cargo de la señal de GolTV para toda Latinoamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming Star Plus o GolTV Play.

GolTV en Perú

Claro TV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

Movistar TV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

GolTV en Ecuador

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. LDU Quito en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. LDU Quito, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. LDU Quito ONLINE GRATIS?

Barcelona SC vs. LDU Quito: últimos partidos

Barcelona SC vs. LDU Quito: posibles alineaciones

Barcelona SC : Javier Burrai; Lucas Sosa, Carlos Rodríguez, Darío Aimar, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Nixon Molina, D a mián Díaz, Fidel Martínez, Jonathan Perlaza; Jhon Cifuente.

: Javier Burrai; Lucas Sosa, Carlos Rodríguez, Darío Aimar, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Nixon Molina, D mián Díaz, Fidel Martínez, Jonathan Perlaza; Jhon Cifuente. LDU Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Moisés Corozo, Franklin Guerra, Zaid Romero; Alexander Alvarado, Sebastián González, Ezequiel Piovi; Tomás Molina, Danny Luna, Ángel González.

Barcelona SC vs. LDU Quito: apuesta del encuentro

Según el portal Te Apuesto, Barcelona SC es el favorito para ganar el encuentro con una cuota de 1,92. El empate paga 3,20 y el triunfo de LDU Quito 3,75.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. LDU Quito?

El encuentro entre Barcelona SC vs. LDU Quito se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en la avenida Barcelona, entre el barrio San Eduardo y el barrio Bellavista, al oeste de la ciudad de Guayaquil. El recinto fue inaugurado el 27 de diciembre de 1987 y tiene capacidad para 59.283 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Pro 2022