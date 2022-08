Alianza Lima empató 1-1 con UTC en Cajamarca y perdió la chance de colocarse en el segundo lugar del Torneo Clausura. Ahora, la mente de los íntimos está puesta en el clásico que disputarán el próximo domingo 4 de septiembre ante Universitario de Deportes en Matute.

A pesar del buen rendimiento de los dirigidos por Carlos Bustos, muchos hinchas se preguntan qué ocurrió con Oslimg Mora, Oswaldo Valenzuela, Jefferson Portales y Joao Montoya, cuatro jóvenes que fueron claves en la obtención del título de la Liga 1 el 2021. Por este motivo, repasamos cuál es la situación de cada uno de estos futbolistas.

Oslimg Mora

El 2021 destacó como carrilero por derecha en la línea de 5 que planteaba el Alianza Lima de Carlos Bustos, donde mostraba un buen ida y vuelta, aportando con un gol y 5 asistencias en el título blanquiazul.

Este rendimiento llevó a Oslimg Mora a ser convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana, llegando a debutar contra Bolivia por las Eliminatorias. Sin embargo, para esta temporada su nivel bajó y Carlos Bustos cambio el esquema para adoptar una línea de 4, donde no tiene sitio debido a su falta de oficio defensivo.

En la posición de extremo, el volante de 23 años tampoco tiene lugar, debido a la fuerte competencia con Cristian Benavente, Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, entre otros. Sin espacio en el primer equipo, fue bajado a la reserva y apenas debutó en el Torneo Clausura este 28 de agosto, contra UTC por la fecha 9, donde sumó 16 minutos en Cajamarca.

Mora debutó en Alianza Lima en 2020. Foto: Twitter Liga de Fútbol Profesional

Jefferson Portales

El defensor de 24 años se ganó el titularato en Alianza Lima gracias a su técnica y portento físico, pues tiene una estatura de 1,93 metros. En total jugó 20 de los 28 partidos del 2021 y fue clave para que el equipo tenga la defensa menos vencida del campeonato.

No obstante, la llegada de Christian Ramos lo relegó a la suplencia. Al comienzo, el bajo nivel de ‘La Sombra’ hizo que los hinchas pidan a Jefferson Portales, sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de jugar, no reflejó el mismo nivel del 2021. De hecho, fue uno de los más señalados tras la derrota 8-1 ante River Plate en Copa Libertadores.

Por este motivo, incluso Aldair Fuentes se colocó delante de él como opción de cambio defensivo. Portales no disputa un partido desde el 5 de junio, cuando Alianza Lima cayó como visitante 2-0 ante Sport Huancayo.

Alianza Lima fue goleado por River Plate en la Copa Libertadores. Foto: composición ESPN

Joao Montoya

El caso de Joao Montoya es el más preocupante. En el 2021 no fue titular, pero siempre que se le necesitó rindió y fue el jugador que más sumó en la bolsa de minutos para Alianza Lima, llegando a disputar 9 encuentros. No obstante, para este 2022 su situación cambió, debido a que no ha jugado ni un solo partido en lo que va del año.

Carlos Montoya fue campeón con Alianza Lima en el 2021. Foto: Alianza Lima

Oswaldo Valenzuela

Oswaldo Valenzuela fue una de las grandes sorpresas del 2021, ya que a sus cortos 20 años fue considerado el volante de marca titular de Alianza Lima para Carlos Bustos y disputó 22 encuentros, siendo clave en la obtención del título.

Para esta temporada perdió bastante protagonismo y solo ha disputado 10 partidos entre Copa Libertadores y Liga 1, y casi siempre entrando desde el banco. Su última aparición fue el 10 de julio en la victoria 2-1 sobre Atlético Grau en Piura, pero solo jugó dos minutos.