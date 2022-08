Nadal tras la exclusión de Djokovic del US Open: “El deporte es más grande que un jugador”

Mantiene su postura. La ausencia de Novak Djokovic del US Open generó diversas reacciones. Como es conocido, el tenista serbio se negó a vacunarse contra la COVID-19 y esto lo puso en medio de una polémica a inicios del 2022: fue excluido del Abierto de Australia.

Con el inicio del último Gran Slam del año, uno de los primeros en pronunciarse sobre la situación de ‘Nole’ fue el exnúmero 1 del ranking ATP, Rafael Nadal. El experimentado deportista español lamentó lo acontecido con su compatriota.

“Es una noticia muy triste. De alguna manera sabíamos que Novak no iba a jugar por un tiempo si nada cambiaba en términos de las reglas. Novak es uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro deporte. En lo personal, siento que no pueda viajar hasta aquí”, sostuvo en conferencia de prensa.

Rafael Nadal y Novak Djokovic todavía no se enfrentan en el 2022. Foto: AFP

Si bien ‘Rafa’ mencionó que esto perjudica a los aficionados y a los propios jugadores, quienes desean ver a los mejores del mundo, también dejó en claro que ningún personaje puede estar por encima del tenis.

“Pero, por otra parte, repito lo que he dicho muchas veces: el deporte es más grande que cualquier jugador. Yo me perdí muchos eventos importantes en mi carrera por culpa de las lesiones. El año pasado no estuve aquí. Hace dos años no estuve aquí. El torneo continúa. El mundo del tenis sigue adelante. El tenis seguirá después de mí, después de Novak, después de Roger”, agregó.

De esta manera, Djokovic perderá una gran ocasión para alcanzar a Nadal como el máximo ganador en la historia de los Grand Slam. El manacorí de 36 años registra 32 títulos durante toda su carrera.