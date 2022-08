Partidos de hoy, sábado 27 de agosto del 2022: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 27 de agosto de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional de Argentina, Liga BetPlay), Norteamérica (Liga MX) y Europa (Premier League, Serie A, Bundesliga y LaLiga) por las señales de canales, como ESPN, Win Sports, Tigo Sports y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Uno de los encuentros más importantes del día es el Juventus vs. Roma por la tercera jornada de la Serie A 2022-2023. El cuadro de Turín tiene cuatro unidades y buscará un triunfo para escalar posiciones. Por su parte, los capitalinos tienen seis puntos y marchan en el tercer lugar.

Otro duelo atractivo de la fecha es que protagonizarán Universitario de Deportes y Ayacucho FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. El cuadro crema necesita una victoria para seguir con posibilidades de pelear por el título. Sin embargo, los ayacuchanos se encuentran peleando el descenso y urgen de los tres puntos.

Premier League

Manchester United vs. Southampton

Hora: 6.30 a. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Liverpool vs. Bournemouth

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Arsenal vs. Fulham

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Liga 1

Universitario vs. Ayacucho

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Gol Perú

Primera División de Chile

U de Chile vs. U Católica

Hora: 2.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TNT Sports

Campeonato de Uruguay

Nacional vs. Montevideo City

Hora: 4.30 p. m. (hora peruana)

Canal: VTV, GolTV y STAR Plus

Serie A - Italia

Juventus vs. Roma

Hora: 11.30 a. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Star Plus

Liga Profesional de Fútbol - Argentina

River Plate vs. Tigre

Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)

Canal: TNT Sports

Liga MX