[ESPN y STAR Plus, En Vivo] Boca Juniors vs. Atlético Tucumán: ¿a qué hora ver el partido?

VER AQUÍ Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO Y EN DIRECTO este domingo 28 de agosto por la decimosexta jornada de la Superliga Argentina 2022. El compromiso que contará con los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano se disputará en el estadio La Bombonera y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Atlético Tucumán ¿Cuándo juegan? Domingo 28 de agosto ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? La Bombonera ¿En qué canal? ESPN, Star Plus

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán: ¿cómo llegan?

Pese a no mostrar un buen rendimiento, Boca Juniors logró remontar en la Superliga Argentina y en su última presentación consiguió un agónico triunfo ante Defensa y Justicia. El conjunto de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano se ubica en el puesto 11 con 23 unidades.

Por su parte, Atlético Tucumán se ha convertido en la sorpresa del certamen y es el único líder del torneo. Los dirigidos por Lucas Pusineri vienen de golear por 4-0 a Barraca Central y llevan 3 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Alan Varela, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ramiro Ruíz Rodríguez.

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán: historial reciente

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

En territorio argentino, el cotejo Boca Juniors vs. Atlético Tucumán se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

España: 1.00 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

La señal encargada de transmitir el Boca Juniors vs. Atlético Tucumán para toda Sudamérica es ESPN. En caso no puedas sintonizar el canal, otra opción es a través del servicio streaming de Star Plus, el cual cuenta con los derechos del torneo argentino.

¿Dónde sintonizar Boca Juniors vs. Atlético Tucumán vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

Para acceder a Star Plus y ver el Boca Juniors vs. Atlético Tucumán, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Atlético Tucumán ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Boca Juniors vs. Atlético Tucumán, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

El duelo entre Boca Juniors vs. Atlético Tucumán se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. Dicho recinto se ubica en la ciudad de Buenos Aires y cuenta con una capacidad para albergar a más de 54.000 espectadores.