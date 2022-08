[ESPN 2, En Vivo] Espanyol vs. Real Madrid: ¿cómo seguir el partido por LaLiga Santander?

Mira AQUÍ Espanyol vs. Real Madrid EN VIVO Y EN DIRECTO este domingo 28 de agosto a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) por la tercera jornada de LaLiga Santander. El compromiso entre madridistas y catalanes se disputará en el Power8 Stadium y la transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Espanyol vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Espanyol vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 28 de agosto ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿En qué canal? ESPN 2, Star Plus ¿Dónde? Power8 Stadium

Espanyol vs. Real Madrid: la previa

El campeón no baja la guardia. Real Madrid comenzó con todo la temporada y ganó en sus dos primeras presentaciones por LaLiga Santander. En su último compromiso goleó 4-1 al Celta de Vigo en condición de visitante.

Por su parte, Espanyol afronta una realidad que contrasta con la de su rival de turno. Los blanquiazules solo consiguieron un punto, producto de un empate ante los célticos y una derrota ante Rayo Vallecano, y necesitan sumar de a tres para alejarse del fondo de la tabla.

PUEDES VER: El impresionante monto que ganaría Melgar si clasifica a la final de la Copa Sudamericana

Espanyol vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Espanyol: Benjamin Lecomte; Óscar Gil, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Brian Oliván; Vinícius Souza, Edu Expósito, Sergi Darder; Javi Puado, Nico Melamed y Joselu.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Luka Modric; Fede Valverde, Vinícius Jr. y Karim Benzema.

Espanyol vs. Real Madrid: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Espanyol vs. Real Madrid?

En territorio peruano, el cotejo Espanyol vs. Real Madrid se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Espanyol vs. Real Madrid?

Argentina: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN 2, Star +

Chile: ESPN 2, Star +

Colombia: ESPN 2, Star +

Ecuador: ESPN 2, Star +

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN 2, Star +

Perú: ESPN 2, Star +

Uruguay: ESPN 2, Star +

Venezuela: ESPN 2, Star +

Brasil: Star +

Estados Unidos: ESPN +

España: Movistar LaLiga, Movistar +

¿Dónde sintonizar Espanyol vs. Real Madrid vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Espanyol vs. Real Madrid?

Para acceder a Star Plus y ver el Espanyol vs. Real Madrid, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Espanyol vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Espanyol vs. Real Madrid, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Espanyol vs. Real Madrid?

El duelo entre Espanyol vs. Real Madrid se disputará en el Power8 Stadium, ubicado en la ciudad de Barcelona, España. El recinto fue inaugurado el 2 de agosto de 2009 y tiene capacidad para albergar más de 40.000 espectadores.