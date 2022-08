FC Barcelona vs. Real Valladolid: fecha, hora y canales de TV para ver el partido de LaLiga

Ver FC Barcelona vs. Real Valladolid este domingo 28 de agosto por la fecha 3 de LaLiga Santander. El duelo comenzará a las 12.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Spotify Camp Nou.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Además, este y otros partidos tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Barcelona vs. Real Valladolid: previa

El Barza quiere seguir sumando puntos y encontrar de nuevo el protagonismo que en la temporada pasada no pudo tener. Ahora, de la mano de Robert Lewandowski, los culés recibirán al Valladolid, que hasta el momento no sabe lo que es ganar en la temporada.

Barcelona vs. Real Valladolid: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Real Valladolid ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de agosto ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Spotify Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports

Barcelona vs. Real Valladolid: últimos partidos

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Valladolid?

El enfrentamiento entre Barcelona vs. Real Valladolid se disputará este 28 de agosto en las instalaciones del Camp Nou. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 12.30 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 1.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 2.30 p. m.

¿En dónde ver Barcelona vs. Real Valladolid?

Los canales a cargo de la transmisión del partido Barza vs. Real Valladolid serán DirecTV Sports y también puedes seguir la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go Seleccione la opción descargar e instálalo Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para entrar a www.directvgo.com utiliza tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Valladolid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso Barcelona vs. Real Valladolid por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde jugarán FC Barcelona vs. Real Valladolid?

El recinto que albergará el amistoso entre FC Barcelona vs. Real Valladolid será el Spotify Camp Nou, estadio inaugurado en 1957 y con capacidad para albergar a 99.354 hinchas.