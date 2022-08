[En Vivo] Once Caldas vs. América de Cali: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga Betplay 2022?

Once Caldas vs. América de Cali EN VIVO se juega este viernes 26 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana) por la novena fecha de la Liga Betplay 2022. El encuentro se efectuará en el Estadio Palogrande y tendrá la transmisión de Win Sports. En caso no accedas, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

Once Caldas vs. América de Cali: ficha del partido

Partido Once Caldas vs. América de Cali Fecha Viernes 26 de agosto Hora 7.30 p. m. (hora peruana) Canal Win Sports Lugar Estadio Palogrande

¿A qué hora ver Once Caldas vs. América de Cali?

El duelo entre Once Caldas vs. América de Cali se jugará a las 7.30 p. m. por la novena fecha de la Liga Betplay. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Once Caldas vs. América de Cali EN VIVO?

El encuentro entre Once Caldas vs. América de Cali se disputará por la Liga BetPlay 2022 y se transmitirá a través de Win Sports.

¿Qué canal es Win Sports+?

Satélite

DirecTV: canal 634 (SD) - canal 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD) - canal 896 (HD)

Claro TV: canal 523 (HD).

Cable

Claro TV: canal 522 (SD) - canal 1522 (HD)

Tigo: canal 139 (SD) - canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) - canal 389 (HD)

Tigo: canal 24 (SD) - canal 239 (HD)

Claro TV: canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Once Caldas vs. América de Cali EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Once Caldas vs. América de Cali, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

Once Caldas vs. América de Cali: últimos partidos

América de Cali 2-0 Once Caldas | Apertura | 27.2.2022

América de Cali 1-0 Once Caldas | Clausura | 07.8.2021

Once Caldas 1-1 América de Cali | Apertura | 20.3.2021

Once Caldas 1-1 América de Cali | Apertura | 07.03.2020.

Once Caldas vs. América de Cali: posibles alineaciones

Once Caldas : Eder Chaux; David Murillo, Fainer Torjiano, Jaider Riquett, Alejandro Artunduaga; Jorge Méndez, Leonardo Pico, Dannovi Quinonez; Marlon Piedrahita, Diego Valdes y Ayron del Valle.

: Eder Chaux; David Murillo, Fainer Torjiano, Jaider Riquett, Alejandro Artunduaga; Jorge Méndez, Leonardo Pico, Dannovi Quinonez; Marlon Piedrahita, Diego Valdes y Ayron del Valle. América de Cali: Joel Graterol; Brayan Vera, John García, Marlon Torres, Eber Moreno; Déinner Quiñones, Carlos Sierra, Camilo Portilla, Esneyder Mena; Gianfranco Peña y Adrián Ramos.

Once Caldas vs. América de Cali: cuota del encuentro

Según el portal BetPlay, Once Caldas es el favorito para ganar el encuentro con una cuota de 2,10. El empate paga 3,05 y el triunfo de América de Cali 4,25.

¿Dónde juegan Once Caldas vs. América de Cali?

El encuentro entre Once Caldas vs. América de Cali se jugará en el Estadio Palogrande, ubicado en en Manizales, capital del departamento de Caldas en Colombia. El recinto fue inaugurado el 30 de julio de 1994 y tiene capacidad para 28.678 espectadores.