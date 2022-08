[En vivo] Tigre vs. River Plate: ¿cuándo juegan el partido por la Liga Profesional 2022?

Tigre vs. River Plate EN VIVO se juega este sábado 27 de agosto a las 6.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 16 de la Liga Profesional 2022. El encuentro se efectuará en el Estadio José Dellagiovanna y tendrá la transmisión de TNT Sports. En caso de que no accedas, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

Tigre vs. River Plate: ficha del partido

Partido Tigre vs. River Plate Fecha Sábado 27 de agosto Hora 6.30 p. m. (hora peruana) Canal TNT Sports, Star Plus Lugar Estadio José Dellagiovanna

¿A qué hora ver Tigre vs. River Plate EN VIVO?

El enfrentamiento entre Tigre vs. River Plate EN VIVO por la Liga Profesional Argentina empezará a las 6.30 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo, según tu ubicación.

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

¿En qué canal ver Tigre vs. River Plate EN VIVO?

Si no quieres perderte el cotejo Tigre vs. River Plate por la Liga Profesional de Fútbol, debes sintonizar la señal de TNT Sports, encargado de transmitir el duelo en Argentina. En el resto de Sudamerica podrás ver el encuentro en Star Plus.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Tigre vs. River Plate?

Para acceder a Star Plus para ver el Tigre vs. River Plate, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Tigre vs. River Plate?

Si quieres seguir en internet el Tigre vs. River Plate, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

Tigre vs. River Plate: últimos partidos

Tigre vs. River Plate: posibles alineaciones

Tigre : Manuel Roffo; Lucas Blondel, Victor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Ezequiel Fernández; Alexis Castro, Cristian Zabala, Facundo Colidio; Mateo Retegui.

: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Victor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Ezequiel Fernández; Alexis Castro, Cristian Zabala, Facundo Colidio; Mateo Retegui. River Plate: Franco Armani; Elías Gómez, Javier Pinola, Emanuel Mammana, Marcelo Herrera; Agustín Palavecino, Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz, Juan Quintero, Pablo Solari; Miguel Borja,

Tigre vs. River Plate: cuota del partido

Según el portal Betsson, River Plate es el favorito para ganar el encuentro con una cuota de 2,12. El empate paga 3,35 y el triunfo de Tigre 3,25.

¿Dónde juegan Tigre vs. River Plate?

El encuentro entre Tigre vs. River Plate se jugará en el Estadio José Dellagiovanna, ubicado en la localidad de Victoria, partido de San Fernando, Buenos Aires. El recinto fue inaugurado el 20 de septiembre de 1936 y tiene capacidad para 26.282 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol 2022