‘Joya’ de Racing sueña con ser llamado por Reynoso: “Algún día los voy a llevar al Mundial”

El exitoso caso de Gianluca Lapadula en la selección nacional ocasionó que desde la Federación Peruana de Fútbol se empiece un proyecto de captación de futbolistas con ascendencia peruana con miras a los próximos años. Uno de los grupos que mejor asimiló esta nueva forma de trabajo es la sub-20 de Gustavo Roverano, el entrenador incorporó a su equipo varios jugadores con doble nacionalidad y muchos de estos ya vienen destacando en sus respectivos clubes.

Uno de los que más resaltó fue el volante Catriel Cabellos. Con solo 18 años, el juvenil de Racing Club de Argentina acaba de firmar su primer contrato profesional con el conjunto de Avellaneda hasta el 2026.

El volante peruano firmó hasta 2026. Foto: Racing

Ante este escenario, el mediocampista de ascendencia incaica se pronunció sobre su participación en las inferiores de la Blanquirroja y reconoció que estuvo al pendiente de las declaraciones que brindó Juan Reynoso.

“He escuchado lo que dijo el profesor Juan Reynoso. Espero que en cualquier momento se pueda dar esa convocatoria, es algo que muchos anhelan y sería un orgullo poder ser llamado a la selección mayor”, manifestó en diálogo con AS.

Cabellos también se mostró muy optimista en torno a su futuro y reveló que uno de sus sueños es llegar a disputar una Copa del Mundo. “Que algún día los voy a llevar al Mundial. Dios quiera que sí”, agregó.

Por otra parte, mientras Roverano viene realizando una serie de microciclos en el país, el elemento de la Academia aprovechó para narrar su experiencia bajo las órdenes del uruguayo y recordó el tanto que le marcó a Chile en uno de los amistosos.

Revive el gol de Catriel Cabellos en el clásico del Pacífico

“La verdad que he tenido un crecimiento evolutivo. En la primera gira metí un gol y en esta gira hice otro. Jugar con otras selecciones y con futbolistas más experimentados es algo que me va formando. El trabajo de Roverano ha sido muy bueno y espero que siga siendo así. Él analiza todo punto de vista, desde la comida hasta el descanso. Ve qué le falta a cada compañero y corregirlo. A mí también me ha dicho qué debo corregir y lo he tomado de la mejor manera. Intenta reducir el margen de error”, puntualizó.