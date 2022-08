[En Vivo] Sport Boys vs. ADT Tarma: ¿a qué hora y cómo seguir el partido por la Liga 1?

VER AQUÍ Sport Boys vs. ADT Tarma EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, viernes 26 de agosto, por el arranque de la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso empezará a partir de las 3.30 p. m. desde el estadio Iván Elías Morena. La transmisión del enfrentamiento estará a cargo de la señal de Gol Perú; asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Sport Boys vs. ADT Tarma: ficha del partido

Partido Sport Boys vs. ADT Tarma ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 26 de agosto ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Gol Perú

Situación similar. Sport Boys y ADT Tarma tuvieron un interesante arranque en el Torneo Clausura. Pese a no competir en los primeros lugares, ambas escuadras se hallan deambulando en la mitad de la tabla y buscarán conseguir un triunfo para evitar correr riesgos en el tramo final del certamen.

El conjunto rosado atraviesa una crisis institucional; sin embargo, esto no fue impedimento para que los dirigidos por Juan Alayo logren escapar de la zona baja. En su última presentación, sufrieron un duro revés ante Binacional en Juliaca y esperan recuperarse ante su gente.

Por otra parte, la escuadra comandada por Franco Navarro viene de rescatar un empate ante Universitario e intentará puntuar fuera de casa. Cabe resaltar que el cuadro celeste es uno de los que más puntos robó en condición de visita.

Sport Boys vs. ADT Tarma: posibles alineaciones

Sport Boys: Álvarez, Garro, Cuba, Flórez, Bolívar, Ramírez, Torrejón, Nieto, Alarcón, Saffadi y Guevgeozián.

ADT Tarma: Barrios, Ancajima, Gu Choi, Kambou, Inga, Alfageme, Palomino, Serna, Ramírez, Deza, Rengifo.

Sport Boys vs. ADT Tarma: historial reciente

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. ADT Tarma?

En horario peruano, el duelo entre Sport Boys vs. ADT Tarma iniciará a las 3.30 p. m. Revisa AQUÍ la guía de horarios:

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Sport Boys vs. ADT Tarma?

La señal encargada de televisar el encuentro Sport Boys vs. ADT Tarma será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Sport Boys vs. ADT Tarma, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir el Sport Boys vs. ADT Tarma ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sport Boys vs. ADT Tarma por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Torneo Clausura - tabla de posiciones

¿Dónde juegan Sport Boys vs. ADT Tarma?

El estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador será la plaza que albergará el duelo entre Sport Boys vs. ADT Tarma. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 10.000 espectadores.