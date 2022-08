Si fueses Reynoso, ¿a qué 3 delanteros convocarías? Revisa el presente de todos los ‘9′

Siempre un nuevo comienzo genera una ilusión en el hincha, que suele acompañar en las buenas y malas a la selección peruana. En ese contexto, tras la dura derrota ante Australia, que significó quedar fuera de Qatar 2022, Juan Reynoso tomó el mando de la Blanquirroja con un solo objetivo: conseguir un boleto para el Mundial 2026.

Con un nuevo entrenador a la cabeza de la Bicolor, salta la gran pregunta sobre quiénes serán los convocados para este proceso eliminatorio. Más aún en la posición de los delanteros, pues algunos fueron relegados completamente por el anterior estratega —como Raúl Ruidíaz—, otros tuvieron pocas chances y también están los ‘fijos’, que posiblemente pierdan un lugar.

En esta oportunidad, te mostraremos todas las cartas disponibles para Juan Reynoso, quien deberá llamar a tres atacantes para el encuentro amistoso ante México, en septiembre próximo. Cabe resaltar que el ‘Cabezón’ dará su lista de convocados en los primeros días del siguiente mes y a partir del 12 empezarán a trabajar todos juntos.

Paolo Guerrero

Para el máximo goleador de la selección peruana, las lesiones quedaron en el pasado. Tras más de 10 meses de ausencia, el ‘Depredador’ volvió a los campos de juego y hasta el momento ha jugado los últimos tres duelos del Avaí. Primero, empezó como suplente y luego encadenó dos compromisos como titulares. Si bien hasta el momento no ha anotado ni tampoco ha completado 90 minutos, es una buena noticia que llegue con ritmo.

El 'Depredador' aún no marca goles con Avaí. Foto: Avaí

Raúl Ruidíaz

En declaraciones previas, Juan Máximo Reynoso se deshizo en elogios hacia Raúl Ruidíaz y aseguró que estaría en su próxima convocatoria. Además, su presente lo avala, pues el último fin de semana anotó un golazo de cabeza en el empate entre Seattle Sounders y La Galaxy , por la MLS. También fue partícipe de la Liga All Star, donde el equipo estadounidense superó al mexicano.

Seattle Sounders se consagró campeón de la Concachampions tras derrotar a Pumas. Foto: AFP

Santiago Ormeño

Uno de los delanteros más criticados y no solo por su rendimiento en la selección peruana, sino también en su club. Con las Chivas, el atacante ha jugado en cinco ocasiones y lleva anotado un solo gol. Pese a que se estrenó como goleador del ‘Rebaño’, Ormeño no recibió buenos comentarios de la prensa mexicana y más hacen hincapié en sus fallos que aciertos. ¿Tendrá una oportunidad con Reynoso?

Santiago Ormeño llegó a Chivas en el inicio del Torneo Apertura 2022. Foto: Chivas/Twitter

Gianluca Lapadula

Si bien el ‘Bambino’ fue pieza clave para que Benevento llegue a la final del ascenso a la Serie A, su cambio al Cagliari no ha sido del todo bueno, pues no ha logrado ganarse un lugar en el equipo titular y en lo que va de la temporada de la Serie B no ha podido anotar ni un solo gol en las primeras dos fechas. Pese a ello, su presencia en la selección peruana no debería preocupar, pues con Gareca siempre respondió.

Lapadula fichó por el Cagliari para volver a la Serie A. Foto: Cagliari

Alex Valera

Finalmente, tenemos al flamante refuerzo del Al-Fateh de Arabia Saudita. Tras anotar 25 goles en 49 partidos, Valera emigró al equipo de Christian Cueva. Ha jugado en varios partidos de práctica y hasta se ha dado el lujo de anotar. Si bien aún no empieza la temporada en la liga árabe, sin duda alguna tendrá presencia. Además, también está agarrando bastante ritmo.