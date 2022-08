Selección peruana: Juan Reynoso ultima detalles para gira

Luego de su oficialización como nuevo entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso se puso a trabajar de inmediato: conoció de primera mano las instalaciones de la Videna, observó in situ partidos del torneo local e internacional, conversó con algunos habituales convocados y con su antecesor Ricardo Gareca, dijo presente en las prácticas de la Sub-23 y, a la par, participó de manera activa en las coordinaciones para la gira de la ‘Blanquirroja’ por Estados Unidos durante la última semana de setiembre.

Dicho viaje a territorio norteamericano supondrá la primera convivencia entre el DT y su nuevo plantel, así como la primera prueba futbolística de la ‘Era Reynoso’. ¿El rival? La mundialista selección mexicana, el 24 de setiembre en el Rose Bowl de California, un estadio con capacidad para 90.000 espectadores. Será un oponente al que el ‘Cabezón’ conoce casi a la perfección: realizó gran parte de su exitosa carrera como jugador y entrenador en suelo azteca.

La intención de Reynoso y la FPF es aprovechar al máximo su tiempo con el grupo (incluso harán doble turno) y concretar, lo antes posible, un segundo amistoso en California. Esa posibilidad, hoy, está lejos de hacerse realidad. La selección de El Salvador, una de las opciones para enfrentar a la ‘Bicolor’, está siendo investigada por la FIFA debido a una injerencia gubernamental.

Por esa razón, la FPF ya analiza alternativas. Jugar a puertas cerradas ante un club del estado de California, para evitar grandes cambios logísticos, es una de ellas. Mientras todo se define, Reynoso continúa evaluando su primera convocatoria, la cual se haría pública entre el 8 y 9 del próximo mes. ¿Habrá sorpresas? Elogió a Piero Quispe, quien respondió que “es un orgullo que el profesor de la selección hable bien de mí”, mientras que Santiago Ormeño se reencontró con el gol. Nada está dicho.

“Quiero ir a la selección peruana”

Hay un nuevo jugador con ascendencia peruana que sueña con vestir la blanquirroja. Se trata del lateral derecho Oliver Sonne, de 21 años, nacido en Dinamarca. Sonne es titular del Silkeborg IF, el líder de la primera división danesa. “Es una gran oportunidad para un jugador de fútbol jugar la Copa del Mundo y jugarlo con Perú sería una locura”, le contó a As Perú. “Si me llama (Reynoso) y quiere conversar y ver qué tipo de ser humano soy, puede llamarme y responderé todo el día”, añadió.