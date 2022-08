‘Paco’ Bazán amenaza con ‘cachetear’ a Liberman: “Se paseó con los de Movistar, pero a mí no me gana”

Luego que Carlos Zambrano se vengara de Darío Benedetto por el puñetazo recibido en el entretiempo del Racing vs. Boca Juniors, según el periodista de ESPN Daniel Arcucci, el presentador deportivo ‘Paco’ Bazán celebró el accionar del central peruano. Sin embargo, no solo se quedó ahí, sino que también se dirigió duramente hacia el periodista Martín Liberman.

Bazán se mostró muy eufórico al conocer que el ‘León’ le dio su vuelto al ‘Pipa’. “Este es el primero, el segundo tiene que ser (Martín) Liberman por mala leche. Si no eres tú el que lo pone en su lugar, voy a ser yo. Ha dicho que parezco modelo, bueno, no miente”, inició en su programa “El deportivo” de Willax TV.

El exarquero incluso se ofreció en viajar hasta Argentina para poner en su sitio al ‘Colorado’, ya que no es como los periodistas del programa “Al ángulo”. “Me compro un pasaje, voy y le meto un par de cachetadas, de forma figurativa. En el argumento no me gana, pues a mí no me gana. Se paseó con los de Movistar, pero a mí no me gana (...)”.

Por otro lado, ‘Paco’ Bazán también se mostró molesto con el comunicador argentino por las críticas al ‘Kaiser’ en el pasado. “Si ellos atacan a Carlos Zambrano, están golpeando a toda la industria de nuestro fútbol. Si descalifican al ‘León’, que es un seleccionado, están diciendo que tampoco sirven los suplentes, los que juegan en nuestro país y los que no fueron convocados”, contó en una pasada entrevista a Trome.

Próximo encuentro de Boca Juniors

La escuadra xeneize se medirá ante el líder absoluto Atlético de Tucumán en la Bombonera. El encuentro se jugará este domingo 28 de agosto a las 4.00 p. m. y será transmitido a través de la cadena ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir este cotejo en La República Deportes.