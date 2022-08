DT de Boys espera que Solano no le quite su trabajo: “No creo que se preste para esas cosas”

Sport Boys vive momento de incertidumbre a nivel deportivo y administrativo. En las últimas horas, se conoció que Nolberto Solano podría dirigir a la Misilera para lo que resta de la Liga 1 Betsson 2022, según informó el periodista de Líbero Gustavo Peralta en sus redes sociales. Esto generó el malestar de Juan Alayo, actual técnico del conjunto rosado.

“Hoy me siento contrariado por algunos rumores que se van dando, pero trato de hacer caso omiso y poder enfocarme en el equipo. Cada técnico o persona está en su derecho de buscar una oportunidad, pero en mi caso, si sé que alguien está en el cargo, jamás tocaría la puerta”, indicó durante una entrevista para Willax Televisión.

Además, el estratega señaló que no cree que el exasistente de Ricardo Gareca actúe a las espaldas de un colega. “Son rumores, como se dice. No creo que Nolberto se preste para ese tipo de cosas. Aparte, no me han comunicado nada. Yo no tengo nada en contra de él. No lo conozco, ni él a mí tampoco. Esto es fútbol, no me aferro a un cargo”.

¿Cuándo es el próximo partido de Sport Boys en la Liga 1?

Sport Boys enfrentará a ADT de Tarma este viernes 26 de agosto desde las 3.30 p. m. por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Este duelo se disputará en el estadio Iván Elías Moreno y será transmitido por la señal de GolPerú.

El club de Callao viene de caer 3-0 ante Binacional y se ubica en el puesto 11 del certamen con 10 unidades. En la tabla acumulada, los rosados se encuentran en la casilla 14 con 26 puntos.