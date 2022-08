¿Por qué Santiago Ormeño fue tendencia tras la victoria de Chivas ante Monterrey?

En un partido adelantado por la jornada 16 del Clausura de la Liga MX, Guadalajara venció 1-0 a Monterrey en el Estadio Akron. Con este resultado, el cuadro rojiblanco sumó su segunda victoria en el torneo y se metió entre las posiciones de privilegio de cara a los play-offs.

Uno de los aciertos del entrenador Ricardo Cadena fue colocar a Santiago Ormeño en la parte final del cotejo. El seleccionado peruano jugó 19 minutos y fue clave para que Chivas alcance los 12 puntos en el campeonato. Tras el duelo, el delantero nacido en la capital mexicana fue tendencia en el territorio norteño y en nuestro país .

¿Por qué Santiago Ormeño fue tendencia?

El atacante de 28 años fue la gran figura del cotejo ante los rayados gracias al tanto que marcó al minuto 80 del encuentro. De esta manera, Ormeño consiguió su primer gol con la escuadra sureña y marcó su segunda anotación en el 2022.

¿Qué dijo el delantero tras el encuentro?

El jugador de la Bicolor se mostró muy feliz por la anotación y habló sobre los hinchas que critican su llegada a Chivas. “Estoy muy contento, ya me hacía falta este gol porque, quieras o no, la presión es fuerte. Sé que hay muchos aficionados que no me quieren mucho, pero estoy seguro de que con goles lo harán . El que viene de menos a más siempre será más peligroso que el que arranca fuerte”, comentó.

¿Cuál es el valor de Ormeño en el mercado de fichajes?

En la actualidad, el exdelantero de Cusco FC tiene un valor de 2 millones de euros. En su mejor momento, a mediados del 2021 y antes de su pase de Puebla a León, el deportista alcanzó una cifra de 4 millones.