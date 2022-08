Pedro García criticó duramente la implementación del VAR en la Liga 1: “Hay estadios sin agua”

En el centenario de vida institucional de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), presidida por Agustín Lozano, realizó una conferencia de prensa para anunciar las reformas que tendrá el fútbol nacional a partir de 2023. Todo con el objetivo de mejorar el torneo doméstico y la competitividad de los clubes. Una de las modificaciones será la implementación del VAR, que fue cuestionada por Pedro García.

El presidente Agustín Lozano informó que, a partir del próximo año, “la FPF implementará el sistema VAR (Video Assistant Referee) en todos los partidos de la Liga 1, de conformidad a las disposiciones de la FIFA y IFAB”. Además, indicó que los árbitros serán capacitados desde octubre del presente año.

Añadió que “los escenarios deportivos a considerar serán puestos en evaluación e intervención para el cumplimiento de las exigencias de infraestructura que corresponda”.

Esta implementación viene causando un duro debate porque aún hay varios escenarios deportivos que no cuentan con todas las condiciones que requiere el fútbol profesional.

En ese sentido, el periodista Pedro García mencionó, en el programa deportivo “Al ángulo”, que no está de acuerdo con que el VAR se haga presente. “Siento que es poco serio hablar de VAR porque hay estadios que no tienen agua y tienen una mala cancha. En ese escenario, no es nada serio hablar de VAR”.