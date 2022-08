El exorbitante monto que gastó Christian Cueva en su outfit amarillo que se volvió tendencia

Si existe un futbolista de la selección peruana que no pasa desapercibido, por sus acciones dentro y fuera del campo de juego, es Christian Cueva. Recientemente, ha llamado la atención en el ámbito mediático, pero no por indisciplinas, sino por sus excéntricos looks.

Como muchos recordarán, en noviembre del año pasado, el popular ‘Aladino’ arribó a nuestro país vestido completamente de amarillo. Tras esto, recibió una ola de memes por parte de sus propios compañeros de selección, como André Carrillo y Renato Tapia.

Sin embargo, pese al excéntrico look que presentó en ese momento, Cueva se habría gastado una enorme fortuna para vestir la marca Balenciaga. Ahora último, el tiktoker especialista en identificar ropas de marcas, George Rubin, reveló el exorbitante monto que desembolsó el volante del Al-Fateh.

Christian Cueva llegó a Lima vestido completamente de amarillo. Foto: Instagram