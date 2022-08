Mirko Saric: la historia del futbolista que el Real Madrid quería fichar, pero se suicidó

Para nadie es un secreto que Argentina se ha convertido en cuna de algunos de los mejores jugadores de fútbol, ya que un claro ejemplo de ello son los juveniles Julián Álvarez, Exequiel Palacios, entre otros talentos que acaban de dar el salto al Viejo Continente.

Este buen semillero no es algo reciente, puesto que desde hace décadas el país sudamericano ha exportado futbolistas que terminaron rompiéndola en las ligas europeas. A fines de los años 90, el volante argentino Mirko Saric despertó el interés de algunos clubes top en ese momento, como el Real Madrid, que puso en sus planes la contratación de esta nueva ‘joya’.

Sin embargo, la vida de este jugador tendría un giro lamentable que luego acontecería en su muerte, que tiempo después se confirmaría como un suicidio del joven. En esta nota, te contaremos la historia de Saric y el paso a paso que daría pie a este trágico episodio en el deporte rey.

¿Quién fue Mirko Saric?

Mirko Saric, hijo de padres croatas, nació en Buenos Aires en 1978, ciudad en la que conocería una de sus mayores pasiones en la vida: el fútbol.

Su talento en el medio del campo le valió para ingresar al Club Atlético San Lorenzo, en el que escalaría las categorías inferiores para luego ser fichado por el primer equipo.

El 22 de diciembre de 1996, con tan solo 18 años, hizo su debut en la primera división de su país, en un partido frente a Unión de Santa Fe.

Ascenso y descenso de su carrera

Tras el cambio de entrenador de Carlos Aimar por el mítico Oscar Ruggeri, el joven pasaría a ser pieza clave del esquema planteado por el ‘Cabezón’, llegando a ser comparado con su compatriota Fernando Redondo, que por esos años jugaba en el Real Madrid y sonaba fuerte para fichar por el AC Milan.

El conjunto merengue pondría sus ojos en la joven promesa argentina, a tal punto de empezar a hablarse de ofertas que rondaban los 10 millones de dólares por su fichaje.

No obstante, una lesión al término de la temporada 1999 provocaría que el jugador tenga una rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda, la cual lo alejaría buen tiempo de las canchas.

El argentino era un valioso talento en la parte media del campo. Foto: Revista Buenos Aires

¿Cuándo y cómo murió Mirko Saric?

La lesión de Saric sería el inicio de una serie de problemas para el futbolista, puesto que, al estar apartado por algunos meses del terreno de juego, el interés de la Casa Blanca se iría disipando con el tiempo.

De igual modo, en lo personal no lo pasaba nada bien, ya que el argentino descubrió que su pareja le era infiel, lo cual le hizo entrar en un estado de depresión que iba de mal en peor.

La gota que derramó el vaso sería una posterior prueba de ADN que confirmaría que el hijo de Saric no era suyo, incidente que lo hundió anímicamente y que provocó su desaparición en las canchas.

Lamentablemente, el 4 de abril de 2000 fue hallado sin vida en el barrio de Flores. El suceso conmocionó al mundo del fútbol, que rindió homenaje al futbolista tras su muerte.

Según explica su propia madre, fue un acto de suicidio sin aviso porque no dejó ninguna explicación de su decisión a sus más cercanos ni algún registro previo en el lugar de los hechos.

El único club por el que pasó Mirko Saric recuerda al jugador cada año. Foto: San Lorenzo/Facebook

Repercusiones sobre el caso Mirko Saric

Ivana, la madre de Mirko, pasó años sin dar una declaración sobre los hechos, a pesar de los diversos intentos y oportunidades que tuvo para contar qué fue lo que pasó exactamente y qué opinaba al respecto.

“Mirko no fue a entrenar ese día debido a unos trámites. Yo sabía que él tenía una barra para estirar la columna, pero jamás imaginé que la usaría para quitarse la vida. Dio dos vueltas al cuello con tres nudos para hacerlo. En casa sabía que mi hijo no estaba bien, pero nunca creí que tomara esa decisión”, explicó la madre del jugador.

¿Qué le dijo Mirko Saric a Oscar Ruggeri antes de su suicidio?

El mundialista argentino Oscar Ruggeri fue entrenador del fallecido Saric, con quien tuvo una cercana relación fuera de las canchas. El “cabezón” relató qué fue lo último que le dijo el joven talento antes de tomar la penosa decisión. “Un día me golpea la puerta y me pregunta si podíamos hablar. ‘¿Puedo hablar con vos?’, a lo que le respondí que sí. Pero luego me sale con que ‘No le encuentro sentido a la vida’. Así, de la nada me lo contó”, explicó el ex defensa sobre esa conversación.