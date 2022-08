¿Qué fue de Joyce Conde, el jugador que iba a “pararle la olla” a Universitario, según Juan Reynoso?

El 9 de mayo de 2009, el actual técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, hizo debutar en Universitario de Deportes a un joven delantero con apenas 17 años. Nos referimos a Joyce Conde, quien aquel día jugó por primera vez en la primera división y los cremas se impusieron por 4-1 a Sport Huancayo.

Si bien el joven atacante no tuvo un mayor protagonismo en la escuadra merengue, se hizo conocido por una famosa frase del ‘Cabezón’ Reynoso, quien afirmó que sería el futbolista que sobresaldría en la ‘U’. “Este jugador será el encargado de parar la olla en Universitario de Deportes”, declaró en su momento el extécnico de Cruz Azul.

Sin embargo, las palabras del actual DT de la Bicolor no se hicieron realidad, ya que Joyce Conde terminó su vínculo con Universitario en el 2011 y se fue de Ate sin haber anotado un gol en el primer equipo. ¿Qué pasó con el jugador? En la siguiente nota te lo contamos.

Juan Reynoso hizo debutar a Joyce Conde en el 2009 con camiseta de Universitario. Foto: Twitter

Joyce Conde campeón con Universitario

Si bien Joyce Conde se fue de Universitario sin haber anotado, el actual delantero de 30 años ganó dos títulos importantes con el club. El primero fue en el año de su debut (2009), cuando el técnico Juan Reynoso sacó campeón nacional al cuadro crema, tras vencer en la final a Alianza Lima.

El segundo torneo más importante que ganó fue la Copa Libertadores sub-20 en el 2011. Si bien no anotó goles en aquel torneo y solo disputó algunos minutos, Conde celebró con Andy Polo, Edison Flores, entre otros, la obtención de este titulo en el estadio Monumental.

Joyce Conde formó parte del Universitario campeón de la Libertadores Sub-20. Foto: Conmebol

De jugar en primera a irse a la segunda división

Luego de tres temporada en Universitario, Joyce Conde dejó Ate y se mudó a Trujillo para fichar por la Universidad César Vallejo. En la escuadra poeta solo estuvo una temporada (2012) y ante la falta de continuidad, se fue al Walter Ormeño de la segunda división. A mediados del 2013, volvió a primera con el Real Garcilaso, pero duraría poco en el cuadro cusqueño, ya que a inicios del 2014 se fue al Atlético Torino.

Tras su paso por el cuadro piurano, Joyce Conde jugó en Unión Huaral (2015), Rosario FC (2016) y Alfonso Ugarte (2017). En el 2018, estuvo en Alianza Universidad de Huánuco, con el que disputó la Copa Perú. A final de aquel año, logró el tan ansiado ascenso a la máxima categoría.

Joyce Conde logró el ascenso con Alianza Universidad de Huanuco en el 2018. Foto: Twitter

Joyce Conde y su respuesta a las declaraciones de Juan Reynoso

Durante su estadía como jugador de Sport Rosario de Huaraz (2016), Joyce Conde se pronunció sobre las declaraciones del actual técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, quién afirmó que iba a “pararle la olla” a Universitario.

“Definitivamente es ahora cuando me doy cuenta que la oportunidad no la aproveché de la manera como debió ser. El profesor Reynoso me dio la oportunidad de jugar fútbol profesional, él me dio apoyo y de todas maneras agradecido (...). Hasta ahora es anecdótico, siempre está ese comentario y ese tema, pero ya lo tomo como una anécdota que pasó o pudo ser”, declaró a RPP.

Joyce Conde jugó en Sport Rosario en el 2016. Foto: Visión Deportiva Huaraz

¿Qué es de la vida de Joyce Conde?

Tras conseguir el ascenso a la primera división con Alianza Universidad de Huánuco, Joyce Conde disputó la Liga 1 durante la temporada 2019 y 2020; sin embargo, en aquel año, el cuadro huanuqueño perdió la categoría y jugó la Liga 2 en el 2021.

El destino le daría una nueva oportunidad al exjugador de Universitario, quien fue fichado este 2022 por el Alianza Atlético de Sullana y viene disputando la presente temporada.