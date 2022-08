UEFA Champions League 2022-2023: ¿a qué hora y dónde ver el sorteo de la fase de grupos?

Ver EN VIVO el sorteo de UEFA Champions League 2022-2023 para la fase de grupos este jueves 25 de agosto. La ceremonia de la Liga de Campeones comenzará a las 11.00 a. m. (hora peruana) y se realizará en Estambul, Turquía. Este evento contará con TRANSMISIÓN por la señal de ESPN y Star Plus.

Sorteo Fase de Grupos Champions League 20:53 El último campeón: Real Madrid en defensa del título El conjunto merengue es el vigente campeón de la UEFA Champions League y buscará repetir copa. Aunque para esta ocasión ya no contarán con Casemiro, uno de los referentes de su mediocampo. Además, Marcelo dejó la institución, al igual que Gareth Bale e Isco. Por otro lado, sumaron a sus filas a Tchouameni y Rudiger, provenientes del Mónaco y Chelsea, respectivamente. 20:15 Palmarés de Champions League: los equipos participantes más ganadores Real Madrid (14) AC Milan (7) Bayern Munich (6) Liverpool (6) FC Barcelona (5) Ajax (4) Inter (3) Juventus (2) Benfica (2) Chelsea (2) Porto (2). 19:24 ¿Cuándo inicia la fase de grupos de Champions League? Aunque este 25 de agosto se conocerán todos los grupos con cada uno de sus integrantes, la fase de grupos comenzará recién el 6 de septiembre. Conoce las fechas de cada jornada de esta etapa de Liga de Campeones: Fecha 1: 6 al 7 de septiembre Fecha 2: 13 al 14 de septiembre Fecha 3: 4 al 5 de octubre Fecha 4: 11 al 12 de octubre Fecha 5: 25 al 26 de octubre Fecha 6: 1 al 2 de noviembre. 17:23 Así quedaron los bombos de la fase de grupos Con la clasificación de Rangers, Dinamo Zagreb y Copenhague, se completaron los 4 bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. Foto: SportsCenter. 17:22 Bienvenidos a la previa Muy buenas tardes queridos lectores de La República Deportes, en esta oportunidad nos acompañarán en el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2022-23.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions?

El sorteo para la fase de grupos de la Liga de Campeones será el jueves 25 de agosto del 2022.

¿A qué hora es el sorteo de Champions League?

Perú, Colombia, Ecuador, México: 11.00 a. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1.00 p. m.

¿En qué canal ver el sorteo de Champions League?

Para sintonizar el sorteo de Champions League deberás acceder a ESPN; además, podrás ver ONLINE el duelo desde Star Plus.

Sorteo de Champions League vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver el sorteo de Champions League ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del sorteo de Champions por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder a Star Plus debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.