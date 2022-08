Madre del niño agredido por Cristiano narra la indignante y amenazadora llamada que tuvo con el ‘Bicho’

La pésima campaña que tuvo el Manchester United estuvo marcada por una serie de episodios. Más allá de lo acontecido en el campo de juego, hubo algunos hechos que evidenciaron el mal momento. Uno de los que peor se comportó fue Cristiano Ronaldo, muchos recuerdan la furiosa reacción que tuvo el portugués contra un niño —le arrojó el celular— luego de la derrota 1-0 ante el Everton.

Tras varios meses de lo ocurrido, la madre del menor, Sarah Kelly, se mostró molesta con la actitud que tomó ‘CR7′ y, en diálogo con Daily Mirror, reveló la conversación telefónica que sostuvo con el futbolista de 37 años. Incluso lo calificó como “el hombre más arrogante con el que he hablado”.

La señora mencionó que primero la llamó un sujeto identificado como ‘Sergio’ para decirle que el delantero de los Diablos Rojos quería disculparse. Ante la negativa de la mamá, minutos después fue el luso quien la contactó. “El teléfono volvió a sonar y un hombre dijo: ‘Hola, soy Cristiano Ronaldo’”, indicó.

Pese a la intención que tuvo el atacante, lo progenitora resaltó que se sintió ofendida por las frases que este empleó. “Él nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue ‘el niño’. ‘Sé que el chico tiene problemas’”, contó. Seguido de esto, le respondió de manera airada: “Él no tiene ningún problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene el problema”.

Algo que también molestó a la madre fue que el ‘Comandante’ no reconociera el maltrato hacia su hijo en el Goodison Park e intentara victimizarse.

Así fue la agresión de Cristiano Ronaldo al pequeño hincha del Everton

“Dijo: ‘Lo siento. No he hecho nada malo’. Dijo que no había ‘pateado, matado o golpeado a nadie’. Eso encendió mi fuego, estaba furiosa y mi corazón latía con fuerza y le dije: ‘Entonces, ¿golpear la mano de mi hijo y magullarla no está lastimando a nadie?’”, acotó.

La situación empeoró cuando el exartillero del Real Madrid dio a entender que tomaría acciones legales. “Dijo que no lo quería en los medios ni en la prensa ni en la corte. Dijo que tenía un buen equipo legal, que ganaría y que pelearía conmigo hasta el final, que sabía cómo jugar con los medios”, concluyó.

Hasta el momento, no existe una comunicación oficial por parte de Ronaldo respecto a esta llamada, salvo el mensaje de disculpas que publicó en abril pasado.