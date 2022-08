Con extrema seguridad: vuelve el fútbol en Ucrania tras 6 meses de iniciada la guerra con Rusia

A pesar de que la guerra con Rusia continúa, el fútbol en Ucrania retornó luego de seis meses. Este martes 23 de agosto, se disputaron los primeros cuatro partidos de la liga local, aunque bajo estrictas medidas de seguridad, ya que la invasión rusa no ha terminado.

Andréi Pavelko, presidente de la Asociación Ucraniana de Fútbol, anunció que la decisión de poner a rodar de nuevo la pelota constituye un símbolo de paz en medio de los horrores del conflicto: “ Esta es una iniciativa única en la historia. Fútbol contra la guerra en condiciones de guerra. Fútbol por la paz ”.

El primer partido se disputó en el estadio Olímpico de Kiev entre Shakhtar Donetsk y Metalist 1925, el cual terminó en un empate 0-0. Posteriormente, se enfrentaron Chornomorets vs. Veres Rivne (0-1), Zorya Luhansk vs. Vorskla Poltava (3-1) y Kolos Kovalivka vs. Hirnyk (0-1).

La previa del primer partido tuvo momentos especiales. Los jugadores salieron con un cartel que decía lo siguiente: “Tenemos la misma valentía”. Luego, se tomó un minuto de silencio por los fallecidos. Después, un soldado ucraniano dio el pitido inicial del encuentro. En tanto, todos entonaron muy emocionados el himno nacional de Ucrania.

Jugadores del Shakhtar Donetsk y Metalist 1925 entonan el himno nacional de Ucrania

¿Qué medidas de seguridad se tomarán para el fútbol en Ucrania?

Debido al peligro constante que se vive en el país, se dictaminaron estrictas medidas de seguridad para cada partido. En primer lugar, todos los encuentros se disputarán en la capital de Kiev, sin público y con la presencia de un contingente militar. Además, en caso de alarma de bombardeo, todos acudirán al búnker instalado a un máximo de 500 metros de cada estadio.

Cabe señalar que los equipos Desna Chernihiv y Mariúpol no participarán del campeonato, ya que toda su infraestructura fue destruida por los bombardeos durante la guerra.