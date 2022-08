Desde los Hungaritos hasta Sport Pilsen: los equipos extravagantes que ganaron la Copa Perú

A lo largo de los años, cientos de equipos han pasado por la Copa Perú. La mayoría de ellos con nombres bastante curiosos, como Atlético Rico Pollo, Deportivo Sayayines o Lentos FBC. Sin embargo, no han llegado a la gloria máxima, que es levantar la copa; pero esto no quiere decir que no existan clubes con nombres fuera de lo común.

Club Deportivo Hungaritos Agustinos

Uno de los primeros equipos curiosos en llevarse la competición fue el Deportivo Hungaritos de Loreto. Los tropicales lograron coronarse en el torneo amateur en 1985 y jugaron la Primera División peruana. No obstante, regresaron perdieron la categoría y en la actualidad aún disputan la Copa Perú.

El equipo verde fue campeón de la edición de 1985. Foto: Difusión

Pirata Fútbol Club

El caso más reciente se dio con el Pirata FC; club que se hizo famoso a nivel mundial por tener en su escudo a Jack Sparrow y posteriormente lo cambió debido a no tener el permiso de Disney para usar a su personaje. En el presente disputa la Liga 2 y sueña con regresar a la máxima categoría del fútbol peruano.

El equipo actualmente se encuentra en la Liga 2. Foto: Pirata FC

Club Deportivo Sport Pilsen

Si bien puede parecer que el nombre hace referencia a la marca de cerveza, la realidad es que el equipo nació en Guadalupe, una ciudad ubicada en la Libertad y que logró hacerse con el título de 1983. Tras jugar los dos años posteriores en primera, el equipo desapareció en 1987.

El equipo desapareció en 1987. Foto: Difusión

Club Deportivo Los Espartanos

Por último, Los Espartanos de Pacasmayo fue campeón del certamen en 1984 y estuvo dos temporadas en la Primera División (1985-1986). Tras ello, luchó por ascender y lo último que se sabe es que en 2018 quedaron eliminados en la Etapa Distrital.