Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére EN VIVO por la primera ronda del Qualy del US Open 2022

HOY Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére EN VIVO y EN DIRECTO | Se enfrentarán por la primera ronda de la Qualy del US Open 2022, desde la 1.45 p. m. (hora peruana) en la cancha 14 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows Park (Nueva York). La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming online.

Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias de ‘Juanpi’ Varillas en la web de La República Deportes, plataforma en la que te llevaremos el minuto a minuto.

¿Cuándo y a qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére?

El duelo entre Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére por el Qualy del US Open 2022 se llevará a cabo HOY, martes 23 de agosto, en el cuarto turno de la primera ronda, desde la 1.45 p. m. (hora peruana).

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

La primera raqueta del tenis peruano iniciará su participación en las clasificatorias del US Open 2022 de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada. Recordemos que Juan Pablo Varillas terminó en el puesto 100 del ránking ATP, mientras que su rival de turno, Barrére, está en el 167.

El vencedor del Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére se medirá ante el ganador del duelo entre Santiago Rodríguez (Argentina) y Christopher Eubanks (Estados Unidos).

¿En qué canal ver Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére?

La transmisión del Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming Star Plus.

Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que tienes la posibilidad de acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére?

Para acceder a Star Plus para ver el Juan Pablo Varillas vs. Grégoire Barrére, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.