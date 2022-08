[EN VIVO] FC Barcelona vs. Manchester City: fecha, hora y canal del partidazo amistoso

Ver FC Barcelona vs. Manchester City este miércoles 24 de agosto por partido amistoso benéfico. El duelo comenzará a las 2.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Spotify Camp Nou.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports y Barza TV. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Barcelona vs. Manchester City: motivo del amistoso

La gran cita que medirá a estos clubes tiene un pretexto benéfico, ya que se busca obtener fondos para la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca a la médula espinal. Esta patología es neurodegenerativa y va afectando las células nerviosas del cerebro progresivamente.

Esta iniciativa fue impulsada por el exfutbolista Juan Carlos Unzué, quien tuvo que retirarse de la dirección técnica al ser diagnosticado con dicha afección.

Para este compromiso es probable que Xavi y Guardiola realicen varios cambios en la oncena titular, puesto que también tienen que jugar en sus respectivas ligas. Sin embargo, existe la posibilidad de que sus grandes estrellas tengan minutos en la segunda mitad.

Barcelona vs. City: ficha del partido

Partido Barcelona vs. City ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de agosto ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Spotify Camp Nou ¿En qué canal ver? DirecTV Sports y Barça TV

Barcelona vs. Manchester City: últimos partidos

Barcelona vs. Manchester City: alineaciones probables

Barcelona: Iñaki Peña; Jules Koundé, Gerard Piqué, Jordi Alba; Franck Kessie, Gavi; Sergi Roberto, Ferran Torres, Miralem Pjanic, Ousmane Dembelé; Martin Braithwaite. DT: Xavi Hernández.

Iñaki Peña; Jules Koundé, Gerard Piqué, Jordi Alba; Franck Kessie, Gavi; Sergi Roberto, Ferran Torres, Miralem Pjanic, Ousmane Dembelé; Martin Braithwaite. Xavi Hernández. Manchester City: Stefan Ortega; Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias, Sergio Gómez; Cole Palmer, Kalvin Philips, Jack Grealish; Riyad Mahrez, Julián Álvarez, Phil Foden. DT: Pep Guardiola.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Manchester City?

El enfrentamiento entre Barcelona vs. Manchester City se disputará este 24 de agosto en las instalaciones del Camp Nou. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 2.30 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.30 p. m.

¿En dónde ver Barcelona vs. Manchester City?

Los canales a cargo de la transmisión del partido Barza vs. City serán DirecTV Sports y Barça TV. También puedes seguir la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go Seleccione la opción descargar e instálalo Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo ver Barcelona vs. Manchester City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso Barcelona vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde jugarán Barza vs. City?

El recinto que albergará el amistoso entre Barcelona vs. City será el Spotify Camp Nou, estadio inaugurado en 1957 y con capacidad para albergar a 99.354 hinchas.