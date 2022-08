Carlos Zegarra: “El judo se está convirtiendo en una cultura universal, es un estilo de vida”

Carlos Zegarra, judoka olímpico peruano, presidente de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ) y Vicepresidente de la Federación Mundial de este deporte (IJF), trasciende marcando historia a nivel mundial como dirigente. En el último Campeonato Mundial Juvenil de Judo Guayaquil 2022 se vio el avance de la disciplina en el continente.

“Me siento muy feliz y al mismo tiempo siento la gran responsabilidad que nos incumbe de desarrollar el judo en el continente panamericano en todos sus extremos. Me siento orgulloso porque organizamos un gran evento, en consideración a nuestra cultura. Esta competencia bellamente organizada en Ecuador servirá como referente para otros países. La idea es simple: cuando quieres, puedes”, señaló.

Zegarra resaltó la importancia del deporte y del judo en la sociedad. “Quiero que nuestros atletas estén orgullosos de quiénes son y de su cultura. La magia del judo es que es un lugar para compartir y reunir a personas de todo el mundo. Creo que logramos hacer eso en Guayaquil. En el tatami podemos demostrar nuestras habilidades, respetando a los demás”, indica ‘Chiquito’.

“Poco antes de este mundial estuve en Cuba, Estados Unidos y por supuesto, en el Perú. En cuanto pude salté al tatami (plataforma donde se practica el judo). Una sesión de judo con niños y jóvenes es un buen termómetro. En mi opinión, hay dos caminos en el judo, aunque al final los dos se unen. El primero es el deporte de alto nivel, en donde un reducido número de judokas están directamente involucrados. Ellos son la ‘élite’. La otra dirección es la del enfoque social”, indica el medallista en Juegos Panamericanos de Judo.

“El judo se está convirtiendo en una cultura universal. Es, además, un estilo de vida. Esta es la razón por la que siempre quiero visitar clubes de judo cuando viajo por el mundo. Siempre pregunto lo que yo mismo me pregunto: ‘¿quieres convertirte en campeón?, ¿Qué estás haciendo por tu familia?’ Luego explico que convertirse en competidor de alta competencia es una cosa, pero que también es posible ser entrenador, árbitro, gerente o aficionado, incluso dirigente, como yo”, agregó.

Los próximos años serán cruciales para el judo Panamericano. “Hemos comenzado a poner en marcha una verdadera política de alto nivel en todos los países, con el deporte de base, inclusivo y de calidad. Los Juegos Olímpicos de París 2024 son mañana, y a la vuelta de la esquina tenemos a Los Ángeles 2028. Seis años no son demasiados para implementar una estrategia real, tangible en resultados”.

“En América Latina, más que en cualquier otro lugar, es muy fácil cruzar líneas rojas y encontrarse envuelto en la delincuencia, en la drogadicción y otros malos hábitos. El judo me mostró el buen camino. Camino que no es fácil, pero posible. Este es el poder de nuestro deporte. Debemos promover nuestros valores con el ejemplo. Entonces, como presidente del continente, cuando visito un país, siempre quiero encontrarme con las autoridades de todos los niveles de gobierno y no gubernamentales, para exponer sobre nuestro deporte y nuestros planes”.