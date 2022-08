¿Qué tan cierta es la historia de que Ricardo Gareca estuvo en la mira de Pablo Escobar?

La vida de Ricardo Gareca registra varios capítulos poco conocidos. Si bien en territorio nacional es recordado por su exitoso paso como entrenador de la selección peruana —nos llevó al mundial después de 36 años—, durante su etapa como futbolista le tocó afrontar momentos muy complicados. Uno de estos ocurrió cuando vestía la camiseta del América de Cali en los años 80, en medio de un país marcado por la presencia de los cárteles del narcotráfico.

Hace unos cuatro años, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, sorprendió al mencionar que Pablo Escobar tuvo en la mira al ‘Tigre’. Según reveló el exsicario en diálogo con El Popular, el líder del cartel de Medellín sufrió un atentado contra su familia por parte del cartel de Cali y “tenía previsto tomar represalias contra varios jugadores de ‘Los Diablos Rojos’”.

“Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar; sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del ‘Patrón’ salvó a Ricardo Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se contempló colocarles un carro bomba, ya que el cartel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo”, detalló el fallecido exjefe de sicarios de Escobar.

Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye", falleció de cáncer al esófago y fue la mano derecha de Pablo Escobar.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la narración de ‘Popeye’?

Ricardo Gareca tuvo la oportunidad de manifestarse sobre las declaraciones de ‘Popeye’. El estratega de 64 años reconoció que le tomó por sorpresa los dichos del criminal.

“Me enteré con el tiempo porque lo dijo ‘Popeye’, un sicario de la épica de Pablo Escobar. Me llegó una información a mí, porque yo no tengo redes sociales, a través de WhatsApp, sobre un comentario suyo que decía que me tenía en el listado”, mencionó para ESPN.

Si bien el ‘Flaco’ admitió que esas situaciones eran comunes debido al contexto de violencia que afrontaba la sociedad colombiana, remarcó que no estaba enterado de ese pasaje y menos que este determinara su salida del país cafetero.