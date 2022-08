Luka Modric: la trágica infancia en medio de una guerra del volante estrella del Real Madrid

Luka Modric ha ganado cinco Champions League, un Balón de Oro y fue subcampeón del mundial Rusia 2018. Es, sin duda alguna, uno de los mejores futbolistas del mundo en el siglo XXI, además de desempeñarse como actual capitán de su selección y pieza fundamental del Real Madrid.

Sin embargo, pocos conocen que detrás del éxito del ‘10′ de la selección croata hay una trágica historia familiar. Nacido en 1985, con apenas 5 años presenció el inicio y desarrollo de la Guerra de los Balcanes. Lamentablemente, el futbolista vivió en carne propia las consecuencias del conflicto.

Luka Modric de niño. Foto: difusión

Su familia se vio obligada a huir de los nacionalistas serbios y partió rumbo a Zadar. Esto no evitaría que presencie un lamentable episodio. “Luka vio con sus propios ojos cómo mataron a su abuelo. Su familia no tuvo otra opción que escapar”, reveló Josip Bajlo, director deportivo del NK Zadar, club en el que Modric hizo divisiones menores.

Sus primeros pasos en el fútbol

Así, su familia y él se convirtieron en refugiados y tuvieron que vivir en el hotel Kolovare, de la ciudad de Zadar, por siete años. Fue allí donde Modric empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol: practicando en el estacionamiento del hotel en el que vivía.

Modric fue elegido mejor jugador de la liga croata en 2007. Foto: UEFA

En ese lugar Bajlo lo vio por primera vez. “Solía patear la pelota en el estacionamiento todo el día. Era delgado y muy pequeño para su edad, pero podías ver que tenía algo especial”, explicó.

En 1992 empezó su camino en el fútbol en una academia pagada. Tiempo después tuvo la oportunidad de anclar en el Hajduk Split de Croacia; no obstante, no lo logró por no tener un portento físico. Esto lo llevó a partir a Bosnia y fichar por el Zrinjski Mostar.

Modric vistiendo la camiseta que lo lanzó a la fama internacional, la del Tottenham Hotspur. Foto: UEFA

Tras destacar en su primera temporada profesional, fue contratado por el Inter Zapresic de Croacia en 2004 y al año siguiente recaló en Dinamo Zagreb, uno de los grandes del balompié croata. En dicho equipo permaneció por cuatro temporadas y ganó tres títulos de liga.

Su llegada al fútbol de primer mundo

En 2008 fue fichado por el Tottenham de la Premier League a cambio de 21 millones de euros. Ya en el fútbol de élite, Modric contribuyó a que los spurs clasifiquen por primera vez a la Champions League en medio siglo, incluso llegó hasta los cuartos de final 2010-2011, aunque fueron eliminados por el Real Madrid.

Modric con el Balón de Oro 2018. Foto: AFP

Justamente el conjunto de la Casa Blanca quedaría deslumbrado con Modric. La oferta por el croata no se hizo esperar, pero sí su transferencia. El elenco de Londres se negó a vender al hábil volante y exigió que el Madrid abone 40 millones de euros para dejarlo en libertad.