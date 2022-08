Hinchas de Cruz Azul amenazan a Luis Abram en su auto por el 7-0: “No habrá una segunda vez”

Complicado panorama. Cruz Azul sufrió una de las peores goleadas de su historia y cayó por 7-0 ante el América por la Liga MX. Luego del humillante resultado, la directiva decidió destituir del cargo al uruguayo Diego Aguirre; sin embargo, esto no fue suficiente para los hinchas, quienes acudieron a los entrenamientos para reclamarle a los futbolistas.

Después de la última sesión de trabajo, un grupo de aficionados se ubicó en las afueras del complejo deportivo e interceptó los autos de los integrantes del equipo. Uno de los más afectados fue el peruano Luis Abram, quien decidió atender a los medios de comunicación, pero de inmediato fue encarado por la turba.

“Ponle hue***”, “No te están pagando millones por caminar en la cancha, si no quieres no vengas a robar al país. “Dejate de reír, tienes carro, tienes casa, tienes todo c*****, qué te falta”, fueron algunas de las quejas que se escucharon.

Cuando el defensor se disponía a retirase, la situación se tornó más tensa y el zaguero de la selección peruana recibió una dura amenaza. “Se lo hemos dicho a todos. Estamos viniendo esta primera vez como buena gente, no habrá una segunda. A le echan hue*** o vamos a hacer que le echen”, enfatizaron.

La renovación de Luis Abram

Pese al crítico momento que atraviesa la Máquina Cementera, en las últimas horas el director deportivo del club, Carlos López de Silanes, salió al frente para responder sobre el futuro del deportista de 26 años y le pidió un mayor esfuerzo.

“Con Luis Abram y su representante hablamos esta semana para ver cómo vamos a hacer. Ya iniciamos la negociación para ver si se queda o no, pero también es otro jugador que necesitamos que sea más determinante para nosotros”, remarcó en diálogo con el diario Récord de México.