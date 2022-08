[En Vivo] Peñarol vs. Maldonado: ¿a qué hora juegan el partido por el Campeonato Uruguayo 2022?

Peñarol vs. Maldonado EN VIVO se juega, este lunes 22 de agosto a las 5.00 p. m. (hora peruana), por la sexta fecha del Campeonato Uruguayo 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Artigas y tendrá la transmisión de GolTV y Star Plus. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Peñarol vs. Maldonado: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Maldonado Fecha Lunes 22 de agosto Hora 5.00 p. m. (hora peruana) Canal GolTV y Star Plus Lugar Estadio Artigas

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Maldonado?

El duelo entre Peñarol vs. Maldonado se jugará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya) por la liga uruguaya. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Peñarol vs. Maldonado?

El encuentro entre Peñarol vs. Maldonado por el fútbol uruguayo se transmitirá a través de GOLTV y Star Plus.

¿Cómo ver Peñarol vs. Maldonado EN VIVO vía GOLTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo ver Peñarol vs. Maldonado ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Maldonado por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Maldonado?

Para acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Maldonado, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Peñarol vs. Maldonado: últimos partidos

Deportivo Maldonado 1-3 Peñarol | Primera División | 19.6.2022

Peñarol 1-1 Deportivo Maldonado | Primera División | 19.3.2022

Deportivo Maldonado 1-0 Peñarol | Primera División | 17.10.2021

Peñarol 4-0 Deportivo Maldonado | Primera División | 20.6.2021

Peñarol vs. Maldonado: posibles alineaciones

Peñarol : Kevin Dawson; Juan Ramos, Hernán Menosse, Yonatthan Rak, Ezequiel Busquets; Kevin Méndez, Ignacio Laquintana, Walter Gargano, Sebastián Cristóforo; Hernán Rivero, Lucas Viatri.

: Kevin Dawson; Juan Ramos, Hernán Menosse, Yonatthan Rak, Ezequiel Busquets; Kevin Méndez, Ignacio Laquintana, Walter Gargano, Sebastián Cristóforo; Hernán Rivero, Lucas Viatri. Maldonado: Guillermo Reyes; Martín Ferreira, Diego Romero, Ángel Cayetano, Guillermo Cotugno; Maximiliano Cantera, Matias Mir, Facundo Píriz, Lucas Nuñez; Marcos Camarda, Matías Tellechea.

Peñarol vs. Maldonado: cuota del partido

Peñarol es favorito para ganar el partido. Según la casa de apuestas Betsson, el cuadro carbonero paga una cuota de 1,83, el empate 3,25 y la victoria de Deportivo Maldonado 4,50.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Maldonado?

El duelo entre Peñarol vs. Maldonado se disputará en el Estadio Artigas, ubicado en la ciudad de Paysandú, Uruguay. El recinto fue inaugurado el 26 de junio de 1995 y tiene capacidad para 25 000 espectadores.