[En Vivo] Manchester United vs. Liverpool: hora y canal de TV para ver el duelo por la Premier League

Mira AQUÍ Manchester United vs. Liverpool EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, lunes 22 de agosto, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la tercera jornada de la Premier League. El compromiso, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, se disputará en el estadio Old Trafford y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

EN VIVO Manchester United vs. Liverpool

Manchester United vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 22 de agosto ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde juegan? Old Trafford ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus

Manchester United vs. Liverpool: la previa

Duelo de necesitados. Para sorpresa de muchos, el inicio de la presente temporada de la Premier League estuvo marcado por la irregularidad de algunos clubes grandes: Manchester United y Liverpool todavía no saben lo que es sumar de a tres.

Los dirigidos por Jürgen Klopp no arrancaron de la mejor manera e igualaron ante el Fulham y el Crystal Palace. El equipo del colombiano Luis Díaz sabe que necesita un triunfo ante los diablos rojos para no alejarse más de los líderes, Manchester City y Arsenal.

Por su parte, la escuadra comandada por Erik ten Hag afronta una crisis interna luego de ser goleada por el Brentford y ubicarse en el último lugar del certamen local. El conjunto de Cristiano Ronaldo mostró una pobre actuación a nivel colectivo y los hinchas ya hicieron sentir su malestar ante los malos resultados.

Manchester United vs. Liverpool: historial reciente

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Liverpool?

El enfrentamiento entre Manchester United vs. Liverpool EN VIVO por la Premier League empezará a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo, según tu ubicación.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Manchester United vs. Liverpool EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido Manchester United vs. Liverpool por la Premier League, debes sintonizar la señal de ESPN, encargada de transmitir el partido a toda Sudamérica, y Star Plus.

Argentina: Star Plus, ESPN Argentina

Bolivia: Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

México: Paramount+

Perú: ESPN, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus

Brasil: ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Reino Unido: Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, SiriusXM FC, Peacock.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Manchester United vs. Liverpool?

Si quieres seguir en internet el Manchester United vs. Liverpool, podrás hacer a través del servicio streaming de Star Plus. De no contar con esta opción, La República Deportes realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

Manchester United vs. Liverpool: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Cristiano Ronaldo, Rashford.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Mohamed Salah, Firmino, Luis Díaz.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Liverpool?

El encuentro entre Manchester United vs. Liverpool se jugará en el Estadio Old Trafford, ubicado en la ciudad de Mánchester, Inglaterra. El recinto fue inaugurado el 19 de febrero de 1910 y tiene capacidad para albergar a más de 74.000 espectadores.