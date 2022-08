Ricardo Gareca y su respuesta al ser consultado por la designación de Juan Reynoso como DT de Perú

Ricardo Gareca dejó de ser técnico de la selección peruana; sin embargo, eso no le impide visitar nuestro país. Por ello, el entrenador argentino fue visto el último jueves en territorio nacional y sorprendió a más de un hincha. El ‘Tigre’ volvió a Lima para resolver temas personales. En esa línea, los medios intentaron hacerle preguntas.

Precisamente, el exfutbolista fue abordado por las cámaras de Canal N cuando se retiraba de su antiguo departamento. Gareca fue consultado por la designación de Juan Reynoso. Ante la insistencia del periodista, el ex DT prefirió no dar detalles. “Muchas gracias por estar, pero no haré declaraciones”, respondió.

En tanto, el argentino de 64 años sí se animó a enviar un mensaje a todos los hinchas peruanos, quienes le mostraron su cariño no solo en estos últimos meses, sino también a lo largo de los siete años de su periodo. “Siempre agradecimiento, siempre agradeceré”, concluyó.

Recordemos que, tras perder el repechaje ante Australia y quedar fuera del Mundial Qatar 2022, Ricardo Gareca dejó de ser el técnico de la selección peruana. Se especulaba una posible renovación tras las reuniones con Juan Carlos Oblitas y el presidente de la FPF, Agustín Lozano; sin embargo, no fue así.

Reunión entre Juan Reynoso y Ricardo Gareca

En más de una oportunidad, el actual técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, afirmó que se reunirá con Ricardo Gareca. Recientemente, en una entrevista para La República, el ‘Cabezón’ aseguró lo siguiente: