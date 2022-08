Manchester United vs. Liverpool EN VIVO: ¿cuándo juegan el clásico inglés por la Premier League?

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO se juega este lunes 22 de agosto a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la tercera fecha de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en el estadio Old Trafford de Manchester y se verá a través de la transmisión de Star Plus. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester United vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Liverpool Fecha Lunes 22 de agosto Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Old Trafford

Manchester United vs. Liverpool: previa del partido

Van por su primer triunfo. Tanto Manchester United como Liverpool no han podido ganar en las dos primeras fechas de la Premier League. Los diablos rojos perdieron sus partidos (Brighton y Brentford) y solo anotaron un gol. Por su parte, la escuadra de Klopp lleva dos empates seguidos (Fulham y Crystal Palace). Los últimos enfrentamientos entre ambos fueron triunfos para los de Anfield, una situación que buscarán repetir.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Liverpool?

El enfrentamiento entre Manchester United vs. Liverpool EN VIVO por la Premier League empezará a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo, según tu ubicación.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Manchester United vs. Liverpool EN VIVO?

Si no quieres perderte el cotejo Manchester United vs. Liverpool por la Premier League, debes sintonizar la señal de Star Plus, encargado de transmitir el duelo a toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. Liverpool, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Manchester United vs. Liverpool?

Si quieres seguir en internet el Manchester United vs. Liverpool, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

Manchester United vs. Liverpool: últimos partidos

Manchester United vs. Liverpool: posibles alineaciones

Manchester United : David De Gea; Tyrell Malacia, Raphaël Varane, Harry Maguire, Diogo Dalot; Bruno Fernandes, Lisandro Martínez, Christian Eriksen; Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho.

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson; Harvey Elliot, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Luis Díaz.

Manchester United vs. Liverpool: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen al Liverpool como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Premier League.

PUEDES VER: Ricardo Gareca y su respuesta al ser consultado por la designación de Juan Reynoso como DT de Perú

Betsson: gana Manchester United (5,15) | empate (4,25) | gana Liverpool (1,62)

Inkabet: gana Manchester United (5,00) | empate (4,30) | gana Liverpool (1,62)

Doradobet: gana Manchester United (4,75) | empate (4,33) | gana Liverpool (1,66)

Meridianbet: gana Manchester United (4,67) | empate (4,37) | gana Liverpool (1,66)

Te Apuesto: gana Manchester United (4,60) | empate (4,30) | gana Liverpool (1,67)

¿Dónde juegan Manchester United vs. Liverpool?

El duelo entre Manchester United vs. Liverpool se disputará en Old Trafford, ubicado en Old Trafford, Gran Manchester, en la región noroeste de Inglaterra. El recinto fue inaugurado el 19 de febrero de 1910 y tiene capacidad para 74.879 espectadores.

Tabla de posiciones de la Premier League