[En Vivo] Barcelona vs. Real Sociedad: hora y canal de TV para ver el duelo por LaLiga Santander

Mira AQUÍ Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 21 de agosto, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada de LaLiga Santander. El cotejo entre blaugranas y blanquiazules se disputará en el Reale Arena y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Barcelona vs. Real Sociedad: ficha del partido

Partidos Barcelona vs. Real Sociedad ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 21 de agosto ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde juegan? Reale Arena ¿Qué canal transmite? ESPN, Star Plus

Barcelona vs. Real Sociedad: la previa

Por los primeros tres puntos. Barcelona mostró un gran nivel ante Rayo Vallecano en su debut por LaLiga; sin embargo, no supo aprovechar las chances que generó y tuvo que conformarse con el empate sin goles en el Camp Nou.

Uno de los cambios obligatorios que realizará Xavi Hernández se encuentra en el mediocampo. Tras la expulsión de Sergio Busquets, el estratega catalán utilizaría al neerlandés Frenkie de Jong.

Por su parte, Real Sociedad tuvo un buen arranque y consiguió sumar fuera de casa ante Cádiz. El conjunto comandado por Imanol Alguacil espera mantenerse por este camino y darle una alegría a sus hinchas.

Barcelona vs. Real Sociedad: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Pedri, Gavi; Ansu Fati, Raphinha y Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Merino, Silva; Kubo, Brais e Isak.

Barcelona vs. Real Sociedad: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Sociedad?

En territorio peruano, el cotejo Barcelona vs. Real Sociedad se podrá seguir desde las 3.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Real Sociedad?

Argentina: ESPN 2, Star Plus

Bolivia: ESPN 2, Star Plus

Chile: ESPN 2, Star Plus

Colombia: ESPN 2, Star Plus

Ecuador: ESPN 2, Star Plus

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN 2, Star Plus

Perú: ESPN 2, Star Plus

Uruguay: ESPN 2, Star Plus

Venezuela: ESPN 2, Star Plus

Brasil: Star Plus

España: Movistar Laliga, Movistar+

Estados Unidos: ESPN+.

¿Dónde sintonizar Barcelona vs. Real Sociedad vía ESPN 2?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Real Sociedad?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Real Sociedad, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Sociedad ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Real Sociedad por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming a través del cual accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Barcelona vs. Real Sociedad: pronóstico

Betsson: gana Real Sociedad (3,45) | Empate (3,55) | Barcelona (2,08)

gana Real Sociedad (3,45) | Empate (3,55) | Barcelona (2,08) Inkabet: gana Real Sociedad (3,40) | Empate (3,60) | Barcelona (2,40)

gana Real Sociedad (3,40) | Empate (3,60) | Barcelona (2,40) Doradobet: gana Real Sociedad (3,33) | Empate (3,50) | Barcelona (2,20)

gana Real Sociedad (3,33) | Empate (3,50) | Barcelona (2,20) Meridianbet: gana Real Sociedad (3,38) | Empate (3,53) | Barcelona (2,14)

gana Real Sociedad (3,38) | Empate (3,53) | Barcelona (2,14) Te apuesto: gana Real Sociedad (3,30) | Empate (3,45) | Barcelona (2,09).

¿Dónde juegan Barcelona vs. Real Sociedad?

El enfrentamiento Barcelona vs. Real Sociedad por la segunda jornada de LaLiga Santander 2022-2023 se disputará en el Estadio Municipal de Anoeta, conocido popularmente como el Reale Arena. Dicho recinto se ubica en la ciudad de San Sebastián y cuenta con una capacidad para albergar a más de 39.500 espectadores.