Defensa y Justicia vs. Boca Juniors: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver por la Liga Argentina?

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Boca Juniors EN VIVO? El duelo entre el Halcón y el Xeneize por la jornada 15 de la Liga Profesional de Argentina 2022 se llevará a cabo este domingo 21 de agosto, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN y Star Plus .

Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias del Defensa y Justicia vs. Boca Juniors ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes, así como los resultados de los partidos de hoy.

Defensa y Justicia vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido Defensa y Justicia vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Domingo 21 de agosto ¿Dónde? Norberto ‘Tito’ Tomaghello ¿A qué hora? 6.30 p. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Boca Juniors no podrá contar, por segundo partido consecutivo, con Carlos Zambrano ni con Darío Benedetto tras el pleito que protagonizaron en el empate ante Racing Club. Después de este incidente, ambos jugadores fueron castigados por el Consejo de Fútbol del conjunto xeneize.

Los de Ibarra llegan a este compromiso ubicado en el puesto 13 con 20 unidades y vienen de empatar a cero con Rosario Central en La Bombonera; mientras que su rival de turno se localiza en la posición 22 con 15 puntos. El último duelo de Defensa y Justicia fue una derrota por 3-1 ante Barracas Central.

¿A qué hora y dónde juegan Defensa y Justicia vs. Boca Juniors?

El cotejo entre Defensa y Justicia vs. Boca Juniors por la Liga Profesional Argentina se jugará este domingo 21 de agosto a las 6.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

¿En qué canal ver Defensa y Justicia vs. Boca Juniors?

La transmisión del Defensa y Justicia vs. Boca Juniors estará a cargo del canal ESPN para la región de Sudamérica y la aplicación de streaming Star Plus.

Argentina: Star Plus, TNT Sports

Bolivia: Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

México: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: ESPN, Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus.

Defensa y Justicia vs. Boca Juniors vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Defensa y Justicia vs. Boca Juniors ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Defensa y Justicia vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Defensa y Justicia vs. Boca Juniors?

Para acceder a Star Plus para ver el Defensa y Justicia vs. Boca Juniors, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Defensa y Justicia vs. Boca Juniors?

El estadio Norberto Tomaghello es un estadio de fútbol ubicado en la localidad de Gobernador Costa, partido de Florencio Varela, en la zona sur del Conurbano bonaerense. Fue inaugurado el 26 de febrero de 1978 y su propietario es el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia.