Juan Reynoso: la cabeza puesta en el futuro

A dos semanas de realizar su primera convocatoria como técnico de la selección peruana, Juan Reynoso conversó con La República y dio detalles de cómo han sido sus primeras semanas con el buzo bicolor y el trabajo que inició con miras al amistoso del 24 de setiembre ante México en Estados Unidos.

— ¿Cómo han sido estas primeras semanas al mando de la selección?

— Más ilusionado porque hay material, tenemos las herramientas otorgadas por la Federación y el entorno para hacer un buen trabajo. Sorprendido gratamente por lo que encontré en Videna. Hemos tenido charlas con todos los departamentos y ámbitos de cosas que podemos utilizar dentro de la selección, todos con el afán de colaborar, todos dando la información correspondiente y a partir de eso se ha generado algo que a mí me encanta: la retroalimentación. Sobre eso tenemos una imagen más clara de a dónde se debe apuntar, pero hay algunas cosas que vamos a tratar de desterrar.

— ¿Qué opina del Torneo de Reserva y la bolsa de minutos?

— Sirve y bastante, habría que reinventarlo en alguna parte o la bolsa de minutos, que no sean tantos. Que por ahí se sume un añito o dos o que se empiecen torneos de edades pares, porque acuérdate que uno es Sub-20 y otro Sub-17, llega un momento que hay un desfase de un año, detalles que son más técnicos. Si se va a mantener así, quizás apuntar a la Sub-18, que es la que queda por edad de nacimiento media desfasada. Hay que seguir potenciando reserva para que tengan competencia, que nuestras selecciones de vez en cuando tengan un microciclo porque eso también apuntaría que puedan jugar partidos internacionales para que una vez que den el salto a la mayor no lleguen solo con uno o dos partidos.

— La Sub-23 tiene un amistoso pactado para el 31 de agosto ante Chile, pero no se sabe cómo está conformado el comando técnico...

— No tendría que ser yo quien dé el nombre del cuerpo técnico, pero ya una lista previa. Se está hablando incluso con algunos clubes de afuera para que nos puedan apoyar con algún jugador, no es fecha FIFA y eso de alguna manera lo complica, pero a través de Juan Carlos se está haciendo esa gestión. De la mano a lo que estaba hablando, nosotros quisiéramos tener ya una selección permanente, sé que eso es un presupuesto distinto, lo vamos hacer paulativamente para que cuando ocurran estas invitaciones tengamos a la mano el material que sea el ideal para competir.

— La Eliminatorias se inician en marzo, ¿podrá ver el Perú que desea en el primer partido?

— No vamos a tener el tiempo que quisiéramos, pero van a tener la misma problemática el resto de selecciones. Quizás partimos en “desventaja” porque yo recién llego, por eso será importante estar casi una semana en Los Ángeles, después el viaje o la estadía corta en Washington. Lo ideal sería tener amistosos en marzo, junio, la Copa América y que se inicie en agosto o setiembre.

— ¿Habrá una selección de “altura” para enfrentar algunos partidos de Eliminatorias?

— Yo llamaría la base que sea de altura, los de Melgar, los que juegan en México. De ahí en más apelaríamos a la capacidad heroica de los jugadores que tenemos en el exterior, pero también habría que investigar quiénes son los que responden. Lastimosamente hoy con el nuevo formato es muy difícil tener esos microciclos en ciudades de altura. La idea es hacer unas pruebas para tener la certeza de que no nos va costar a nosotros tan igual que a los rivales.

— ¿Eso quiere decir que está decidido llevar partidos a la altura?

— Se está evaluando, vamos a ver cómo es el formato. Si las fechas se respetan, vamos a ver sobre ellas qué ventaja, entre comillas, podemos tener. Si se juega en un clima extremadamente caluroso y luego con el mismo plantel quieres jugar en altura de repente no es lo ideal. Juegan muchas cosas que hoy es difícil de anticipar.

Reynoso dirigirá a la selección peruana con miras al Mundial 2026. Foto: FPF Play

— ¿Lo que sí se puede anticipar es que Raúl Ruidíaz será convocado?

— Lo más probable es que sí. No necesita que el entorno o que mañana la prensa diga que es el primer convocado, porque él sabe de su capacidad. Si hay algo de mérito que tiene Raúl, es su fortaleza mental y la confianza en sí mismo. Sé cómo piensa, él sabe cómo pienso, creo que será un aporte superimportante y no nos podemos regalar la posibilidad de dejar un jugador de ese nivel fuera de la convocatoria.

PUEDES VER: Reynoso cree que Ruidíaz no triunfó en la selección por la forma de jugar de Ricardo Gareca

— El papá de Bernardo Cuesta habló sobre la posible nacionalización del delantero y la ilusión de ser dirigido por Reynoso en la selección...

— Hay un enorme cariño con la familia de Berni. Lo conocemos desde el 2014 y él sabe el aprecio que le tengo a su calidad individual y de goleador. En el fútbol no se descarta nada. No me va a dejar mentir Bernardo que yo no tenía nada que ver con la selección y en el 2014 a él y a Omar Fernández les decía: “Ustedes se tienen que naturalizar peruanos porque, si es así, van a jugar por la selección”, pero se los decía como gente que trataba de anticipar cosas. La última vez que lo vi le hacía la broma.

— El técnico de Melgar, Pablo Lavallén, le envió un mensaje con miras a la convocatoria.

— Y Pablo tiene toda la razón, mal haríamos nosotros en convocar a gente del Melgar con el desgaste que ya traen, con la seguidilla de partidos que se les viene, porque han ido postergando juegos, y encima sumarle un viaje tan largo. Ahora, si fuera un partido oficial, para nosotros esa parte es innegociable, la selección está por encima.

— ¿Cuándo sale su primera lista de convocados?

— En privado será el 2 de setiembre, pero decir en privado es ser bastante optimista por nuestra parte. Se hará pública entre el 8 y 9, pero lo más probable es que el dos en la tarde o a las horas ya sepan la convocatoria.

— ¿Alista sorpresas?

— Poquitas, algunas habrá. Vamos a intentar respetar el proyecto, juntarlos nuevamente después de lo que pasó en el último partido; corresponde a todos volverse a ver, hablar cosas, habrá algunos que no estarán porque visualizamos que ya en el grueso de las Eliminatorias van a estar mayores, etc.

— Ricardo Gareca está en Lima. ¿Se verán aquí?

— La reunión se va dar, no corresponde decir dónde, pero se va a dar.