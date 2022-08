Renato Tapia se volvió tendencia tras la goleada del Real Madrid al Celta de Vigo: ¿qué pasó?

Renato Tapia fue titular en la derrota del Celta de Vigo (4-1) frente al Real Madrid por la segunda jornada de LaLiga Santander. El mediocampista de la selección peruana jugó hasta el segundo tiempo y fue cambiado a los 85 minutos por Luca de la Torre. Tras este compromiso, el ‘Cabezón’ se hizo tendencia en redes sociales. Conoce en las siguientes líneas lo que ocurrió.

¿Por qué se hizo tendencia?

El pivote de 27 años tuvo un pésimo rendimiento y fue responsable directo de los tres primeros tantos de la Casa Blanca. En el primero generó el penal, en el segundo fue ‘dejado en el piso’ por Luka Modric y en el tercero dejó de marcar al croata, quien inmediatamente soltó un tremendo pase para que Vinícius Júnior amplíe la ventaja.

Tras ello, distintos usuarios arremetieron contra el peruano y hasta llegaron a pedir que se vaya al medio oriente. “Manden a Arabia Saudita a Renato Tapia” , es uno de los tuits.

Usuario pide que envíen a Tapia al fútbol árabe. Foto: captura de Twitter

También resaltaron que el peruano perdiera todos los duelos ante los blancos. “Renato Tapia no sabe qué hacer. No se encuentra en la cancha, ha perdido todos los duelos y está buscando meterse en la cabeza de los jugadores del Madrid y del árbitro, pero no puede”, dijo otro usuario.

Tuit sobre el desempeño de Renato Tapia ante Real Madrid. Foto: captura de Twitter

“Uff, lo de Renato Tapia no se lo deseo a nadie”, resalta un cibernauta ante el bajo nivel mostrado por el futbolista.

Tuit sobre el desempeño del peruano. Foto: captura de Twitter

“Decidle a Tapia que se cambie las botas, son las del año pasado y debe tener los tacos desgastados”, arremetió otro usuario.

Usuario arremete contra Tapia. Foto: captura de Twitter

¿Cómo quedó la tabla de LaLiga Santander tras la derrota del Celta de Vigo?