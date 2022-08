Kamaru Usman vs. Leon Edwards 2: ¿a qué hora y dónde ver el UFC 278 EN VIVO y EN DIRECTO?

¿Cuándo pelean Usman vs. Edwards 2 EN VIVO y EN DIRECTO? Este sábado 20 de agosto se llevará a cabo el UFC 278, que tendrá como pelea estelar el Kamaru Usman vs. Leon Edwards 2 por el campeonato de peso welter en el VivinT Arena de Utah, en Estados Unidos. La velada estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y la aplicación streaming Star Plus. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto del combate en La República Deportes.

En esta nota encontrarás la hora de las peleas preliminares, así como de las estelares. También podrás saber en qué canales y cómo verlas EN VIVO ONLINE.

Usman vs. Edwards 2: ficha del UFC 278

UFC 278 Usman vs. Edwards 2 ¿Cuándo pelean? Sábado 20 de agosto ¿Dónde? VivinT Arena de Utah ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Kamaru Usman, considerado como el mejor libra por libra de la actualidad en el mundo de las artes marciales mixtas, volverá a verse las caras con Leon Edwards, quien amenaza con quitarle la corona de la división. La última vez que se enfrentaron fue en 2015, cuando ‘The Nigerian Nightmare’ se impuso.

“Kamaru ha mejorado su striking, pero llego a este evento con la mentalidad de convertirme en campeón de las 170 libras”, declaró Leon Edwards en el pesaje. Por su parte, Usman aseguró que, si bien lo respeta, “se ha vuelto irrespetuoso”.

¿A qué hora es el UFC 278, con Usman vs. Edwards 2?

Las preliminares del UFC 278 empezarán desde las 7.00 p. m. (hora peruana), mientras que las estelares, como el Usman vs. Edwards 2, están programadas para las 9.00 p. m. (hora peruana).

México: 7.00 p. m. (preliminares) / 9.00 p. m. (estelares)

Perú: 7.00 p. m. / 9.00 p. m. (estelares)

Ecuador: 7.00 p. m. / 9.00 p. m. (estelares)

Colombia: 7.00 p. m. / 9.00 p. m. (estelares)

Bolivia: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Venezuela: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Paraguay: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Chile: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Argentina: 9.00 p. m. / 11.00 p. m. (estelares)

Uruguay: 9.00 p. m. / 11.00 p. m. (estelares)

Brasil: 9.00 p. m. / 11.00 p. m. (estelares).

¿En qué canal ver el UFC 278 Usman vs. Edwards 2?

La transmisión del UFC 278 Fight Night EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica. No obstante, las batallas estelares se verán ÚNICAMENTE en la aplicación de streaming Star Plus.

¿Cómo ver el UFC 278 Usman vs. Edwards 2 en ESPN?

País Canal Perú 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). Argentina 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal). Uruguay 621 SD y 1621 HD (DirecTV). Colombia 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite). Chile 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR). Ecuador 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT). Bolivia 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital). Paraguay 63 SD y 124 HD (Claro TV). Vebezuela 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver el UFC 278 Usman vs. Edwards 2 en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el UFC 278, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Cartelera UFC 278

Preliminares

Leonardo Santos (Brasil) vs. Jared Gordon (EE. UU.)

Wu Yanan (China) vs. Lucie Podilova (República Checa)

Sean Woodson (EE. UU.) vs. Luis Saldaña (México/EE. UU.)

Miranda Maverick (EE. UU.) vs. Shanna Young (EE. UU.).

Estelares

Kamaru Usman (Nigeria) vs. Leon Edwards (Jamaica/Inglaterra)

Paulo Costa (Brasil) vs. Luck Rockhold (EE. UU.)

Jose Aldo (Brasil) vs. Merab Dvalishvili (Georgia/EE. UU.)

Marcin Tybura (Polonia) vs. Alexandr Romanov (Moldavia)

Tyson Pedro (Australia) vs. Harry Hunsucker (EE. UU.).}

Récord Kamaru Usman

Nacionalidad : Nigeria

: Nigeria Fecha de nacimiento : 11 de mayo de 1987

: 11 de mayo de 1987 Estatura : 1,80 m

: 1,80 m Peso : 77 kg (169 lb)

: 77 kg (169 lb) Número de peleas : 21

: 21 Récord: 20-1 (9 KOs)

Récord Leon Edwards