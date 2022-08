[EN VIVO] Real Madrid vs. Celta de Vigo con Renato Tapia: hora y canal del partido por LaLiga

MIRA AQUÍ EN VIVO Real Madrid vs. Celta de Vigo | Ambos equipos se enfrentarán por la segunda fecha de LaLiga Santander 2022-23 HOY, sábado 20 de agosto. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: previa

El cuadro madridista llega a este encuentro como uno de los líderes al ganar en la primera fecha al Almería en condición de visita. Si bien los dirigidos por Carlo Ancelotti volverán a jugar fuera de casa, son los favoritos a quedarse con el triunfo debido a que, en los últimos seis encuentros ante los locales, ganaron cinco y solo empataron uno. Para este encuentro, los merengues no contarán con Casemiro, quien acaba de fichar por el Manchester United.

Por su parte, Celta de Vigo buscará dar la sorpresa ante el vigente campeón del fútbol español. En el conjunto local podría arrancar el mediocampista peruano Renato Tapia, quien fue sustituto en el primer partido de la temporada, pero jugó todo el segundo tiempo. Precisamente, la fecha pasada igualaron 2-2 al Espanyol.

PREVIA Real Madrid vs. Celta de Vigo 10:10 Revive los golazos de Madrid a Celta Previo al partido de más tarde, el Real Madrid publicó en sus redes sociales una recopilación de sus mejores goles al equipo de Renato Tapia. Los merengues esperan repetir un nuevo triunfo en el estadio de Balaidos como lo fue en la temporada pasada (1-2). 09:21 Llegada abrumadora Hace un par de horas, el plantel de Real Madrid llegó a la ciudad de Vigo y fue abordado por cientos de hinchas que los esperaban en el aeropuerto. Vinicius Jr. y Karim Benzema fueron los más ovacionados. 09:11 ¡Vive la previa del Real Madrid vs. Celta de Vigo! Buenos días, lectores de La República. Este sábado 20 de agosto se jugará un partidazo en España. Real Madrid visitará al Celta de Vigo de nuestro compatriota Renato Tapia. El emdiocampista nacional fue convocado para este cotejo y podría arrancar como titular. El cotejo está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Balaidos.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Celta de Vigo ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de agosto ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Balaidos ¿En qué canal? DirecTV Sports

Real Madrid vs. Celta de Vigo: historial

Real Madrid vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Eduardo Camavinga, Toni Kroos; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius JR.

Celta de Vigo: Agustín Marchesín; Hugo Mallo, Joseph Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Augusto Solari, Fran Beltrán, Óscar Rodríguez, Franco Cervi; Gonçalo Paciência e Iago Aspas.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO?

El duelo entre Real Madrid vs. Celta de Vigo se jugará a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la liga española. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO?

El encuentro entre Real Madrid vs. Celta de Vigo se transmitirá por la señal de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo ONLINE a través de la plataforma de streaming de DirecTV Sports Go.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Celta de Vigo por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Celta de Vigo por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.