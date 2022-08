[EN VIVO] México vs. España HOY por el Mundial Sub-20 Femenino: ¿a qué hora ver vía DirecTV Sports?

VER México vs. España femenino EN VIVO y EN DIRECTO | HOY, sábado 20 de agosto, México vs. España femenino se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial Sub-20. El duelo comenzará a las 5.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de DirecTV Sports; además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Las aztecas consiguieron clasificar a los cuartos de final luego de superar por 1-0 a Alemania en la última jornada del Grupo B. Con ese resultado, consiguieron el segundo lugar de su zona con cinco puntos, solo por detrás de Colombia que obtuvo el mismo puntaje. Por su parte, las españolas golearon 3-0 a Australia en el cierre del Grupo A y se quedó con el primer lugar con siete unidades.

México vs. España: ficha del partido

Partido México vs. España ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de agosto ¿A qué hora? 5.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stade de la Mosson ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

México vs. España: posibles alineaciones

México: Celeste Espino, Daniel Monroy, Samantha López, Kinberly Guzmán, Alexandra Ramírez, Jana Gutiérrez, Daniela Delgado, Anette Vázquez, Natalia Mauleón, Bridgette Marín y Alexia Villanueva.

España: Adriana Nanclares, Andrea Medina, Silvia Lloris, Ana Tejeda, Esther Cabanillas, Ariadna García, Maiye Zubieta, Julia Hogado, Inma Gabarro, Ane Elexpuru y Ascensión Martínez.

¿A qué hora ver México vs. España EN VIVO?

El partido entre México vs. España EN VIVO por los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 se llevará a cabo este sábado 20 de agosto desde las 9.00 p. m. (hora peruana).

Perú: 5.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

¿En qué canal ver México vs. España EN VIVO?

La transmisión del México vs. España EN VIVO EN DIRECTO estará a cargo del canal DirecTV Sports para toda Latinoamérica. También podrás seguirlo en Caracol TV para la región colombiana y en DirecTV GO.

¿Cómo ver México vs. España vía DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver México vs. España femenino por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del México vs. España por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.