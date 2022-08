[EN VIVO] UFC 287: ¿cuándo y a qué hora ver preliminares y estelares del evento vía Star Plus?

MIRA AQUÍ EN VIVO Kamaru Usman vs. Leon Edwards 2. Ambos luchadores se enfrentarán por el campeonato de peso Welter UFC 287 este sábado 20 de agosto. El evento arrancará a las 5.00 p. m. (hora peruana) con las preliminares, mientras que las estelares están programadas para las 9.00 p. m. (hora peruana) y contarán con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los eventos deportivos de hoy en la web de La República Deportes.

El nigeriano Kamaru Usman, monarca de esta competición de peso Welter, se enfrenta al británico de raíces jamaiquinas Leon Edwards. El vigente campeón quiere llevarse una victoria y así despedirse de la categoría welter; sin embargo, no la tendrá nada fácil ante Edwards, quien viene de ganar al estadounidense Nate Díaz y espera sumar su victoria número 16 de manera consecutiva.

¿A qué hora iniciará el UFC 278 EN VIVO?

El evento UFC 278 se llevará a cabo este sábado 20 de agosto. Las preliminares arrancarán a las 7.00 p. m. (hora peruana), mientras que las estelares están programadas para las 9.00 p. m. (hora peruana).

México: 7.00 p. m. (preliminares) / 9.00 p. m. (estelares)

Perú: 7.00 p. m. / 9.00 p. m. (estelares)

Ecuador: 7.00 p. m. / 9.00 p. m. (estelares)

Colombia: 7.00 p. m. / 9.00 p. m. (estelares)

Bolivia: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Venezuela: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Paraguay: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Chile: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Argentina: 9.00 p. m. / 11.00 p. m. (estelares)

Uruguay: 9.00 p. m. / 11.00 p. m. (estelares)

Brasil: 9.00 p. m. / 11.00 p. m. (estelares).

¿En qué canal ver el UFC 278 EN VIVO?

La transmisión de las preliminares del UFC 278 estará a cargo de ESPN y Star Plus, mientras que las estelares como el Kamaru Usma vs. Leon Edwards serán vistas únicamente en la plataforma de streaming Star Plus.

¿Dónde sintonizar el UFC 278 EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver UFC 278?

Para acceder a Star Plus para ver el UFC 278, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver UFC 278 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del UFC 278 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Cartelera UFC 278

Preliminares

Leonardo Santos (Brasil) vs. Jared Gordon (EE. UU.)

Wu Yanan (China) vs. Lucie Podilova (República Checa)

Sean Woodson (EE. UU.) vs. Luis Saldaña (México/EE. UU.)

Miranda Maverick (EE. UU.) vs. Shanna Young (EE. UU.).

Estelares