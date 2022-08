Sebastián Pineau: ¿aún puede jugar por Perú tras aceptar la convocatoria de Chile?

La convocatoria de Sebastián Pineau a la Sub 20 de Chile cayó como un baldazo de agua fría a muchos en la selección peruana, debido a que el técnico Gustavo Roverano contaba con el delantero de Alianza Lima para afrontar el Sudamericano de la categoría a disputarse en Colombia el 2023.

Si bien faltan meses para la competición, muchos se preguntan qué sucederá con el atacante si disputa el torneo con ‘La Roja’. Por este motivo, La República contactó con el scout Víctor Zaferson para aclarar esta duda.

¿Podrá jugar Sebastián Pineau por Perú si disputa el Sudamericano Sub 20 con Chile?

Según el reglamento FIFA, “ un jugador queda vinculado a la “nacionalidad deportiva” de una FM (Federación Miembro) durante toda su carrera en las selecciones nacionales cuando ha participado en un partido que se jugó en el marco de una competición oficial, independientemente de la categoría de edad o disciplina futbolística ”.

Es decir, que Pineau todavía puede representar a Perú si es llamado a otra convocatoria, debido a que los amistosos no son certámenes oficiales. No obstante, si disputa el Sudamericano Sub 20 con Chile la cosa se complica.

En primera instancia ya no podría jugar con la ‘Bicolor’, no obstante, existe un proceso llamado “Cambio de Federación” que permite el cambio de nacionalidad, el cual solo se puede realizar una vez y los requisitos para aplicarlo son los siguientes:

El jugador ya disputó un partido de competición oficial (a excepción de partidos internacionales “A”) de cualquier disciplina futbolística con su federación actual.

En el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación actual, ya poseía la nacionalidad de la federación a la que desea representar.

Pineau pertenece a Alianza Lima. Foto: composición/Selección peruana/ Selección chilena

Esto aplica para Pineau, debido a que todavía posee la nacionalidad peruana debido a que su madre nació en este país. Cabe señalar que el proceso de cambio de federación tiene un límite de edad, por lo que el scout Víctor Zaferson advierte lo siguiente:

“ Si juega el Sub 20 por Chile, puede cambiar a Perú en mayores, pero si juega oficialmente por Chile en mayores, ya no puede cambiar a Perú. El cambio generalmente se hace de menores a mayores, también hay en mayores, pero es hasta los 21 años y con un máximo 3 partidos, le pasó al español Munir que representa ahora a Marruecos ”, señaló.