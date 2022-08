Primera División Venezolana 2022: ¿cómo se jugará la jornada 25 de la Liga FutVe?

Este jueves 18 de agosto, se dio inició a la vigesimoquinta jornada del balompié venezolano. El líder Zamora no pudo de visita ante Mineros de Guayana y empataron a dos tantos. Así, el puntero no pudo hilar su tercera victoria consecutiva y deberá dar un traspié de su escolta para no perder el liderato.

Justamente, Metropolitanos, equipo que marcha en la segunda posición, visitará a un Carabobo que no conoce de derrotas en sus últimos cuatro duelos. Otros que ya disputaron su juego de esta jornada son Zulia y Aragua. Ambas escuadras empataron sin goles.

Por su parte, el sorprendente Puerto Cabello, que acumula cinco triunfos consecutivos, buscará meterse en zona de clasificación a la fase final cuando visite a un Caracas que no sabe de triunfos hace cuatro fechas. El otro que se encuentra en zona de clasificación, Monagas, chocará con Hermanos Colmenárez.

En la parte baja de la tabla, Universidad Central espera reencontrarse con el triunfo tras seis partidos perdidos al hilo. El conjunto universitario podría aprovechar el empate de Aragua para pasarlo en la tabla y salir de la zona de descenso.

Programación Liga FutVe - Fecha 25

Local Resultado Visitante Zulia 0-0 Aragua Mineros de Guayana 2-2 Zamora Monagas vs. Hermano Colmenárez Deportivo Lara vs. Táchira Universidad Central vs. Portuguesa Carabobo vs. Metropolitanos Caracas vs. Puerto Cabello Estudiantes de Mérida vs. Deportivo La Guaira

Liga FutVe - Tabla de posiciones

Equipo Pts. PJ 1.° Zamora 46 25 2.° Metropolitanos 45 24 3.° Monagas 40 24 4.° Puerto Cabello 37 24 5.° Táchira 36 24 6.° Deportivo La Guaira 36 24 7.° Carabobo 35 24 8.° Caracas 31 24 9.° Zulia 31 25 10.° Hermanos Colmenárez 30 24 11.° Estudiantes de Mérida 30 24 12.° Portuguesa 29 24 13.° Mineros de Guayana 26 25 14.° Deportivo Lara 23 24 15.° Aragua 20 24 16.° Universidad Central 19 24

Liga FutVe - fecha 26: