¿Qué pasó con Osama Vinladen, el futbolista peruano que se volvió viral por su peculiar nombre?

El futbolista peruano Osama Vinladen Jiménez se volvió viral en las redes sociales por llamarse igual al líder de la organización terrorista Al Qaeda. El joven deportista que en el pasado defendió la camiseta de la selección nacional Sub-15 ha manifestado en más de una oportunidad los problemas que le ha ocasionado llevar su nombre.

Por esa razón, a los 14 años Osama Vinladen decidió que se lo cambiaría al cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, en la actualidad ya tiene 20 años y aún no lo ha hecho, pues dice sentirse más tranquilo con su nombre. “Sufrí bastante porque mis amigos se burlaban. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal, lo tomo con tranquilidad”, dijo en una entrevista para un medio español.

Y aunque pueda resultar sorprendente, Jiménez no es el único que goza de un nombre peculiar en su familia. “Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña” , confesó el futbolista en la misma entrevista.

Osama Vinladen juega como volante en Unión Comercio. Foto: osama_vinladen_jl_15/Instagram

Cuando se le cuestionó a Osama sobre la razones que tuvo su progenitor para preferir esos nombres, dijo que a su padre no le gusta hablar del tema. “Le pregunté a mi papá, pero siempre evitó hablar del tema”, dijo.

¿A qué se dedica actualmente Osama Vinladen?

Hoy en día, el mediocampista peruano, apodado como ‘el bombardero‘, sigue jugando para Union Comercio, el club cajamarquino de segunda división que le abrió las puertas hace dos años. En sus redes sociales, el joven deportista se muestra orgulloso de integrar este plantel en donde viene demostrando su talento con el balón.

Cabe resaltar que anteriormente, el futbolista fue convocado por la selección nacional para jugar en el Sudamericano Sub 15 que se llevó a cabo en Argentina. En el torneo participaron las diez selecciones Latinoamericanas afiliadas a la Conmebol más dos selecciones invitadas de la UEFA.

Osama Vinladen jugó para la selección nacional Sub-15. Foto: osama_vinladen_jl_15/Instagram

¿Quiénes son sus ídolos futbolísticos?

Osama creció viendo a Lionel Messi convertirse en el mejor jugador de fútbol, por lo que en la actualidad la ‘Pulga’ es su máximo ídolo. Aunque cuando le preguntan con qué jugador de la selección peruana se identifica, agrega que su favorito es André Carrillo. “Volver a la selección, es lo que más quiero. Y poder jugar en un equipo de la capital”, dijo en una entrevista para El Comercio.