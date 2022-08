Tite ‘disparó’ contra Mbappé por el fútbol sudamericano: “No tenemos que jugar contra Azerbaiyán”

En los últimos días, el nombre de Kylian Mbappé volvió a ser noticia debido al cruce de palabras con Neymar en pleno partido entre el PSG vs. Montpellier. Sin embargo, eso no es todo, ya que unas declaraciones pasadas del francés fueron nuevamente tocadas por Tité, técnico de la Canarinha.

El entrenador brasileño se refirió a lo dicho por el futbolista parisino hace más de un mes, cuando criticó el nivel del fútbol sudamericano y resaltó el del europeo debido a que ganó las últimas copas del mundo.

“Tal vez Mbappé esté hablando de enfrentamientos de la Nations League o de los amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. No tenemos que jugar contra Azerbaiyán. No tenemos a ningún rival que te dé un respiro”, declaró a ESPN.

Kylian Mbappé fue campeón del mundo en el 2018. Foto: UEFA Nations League

En esta misma línea, el exentrenador del Corinthians afirmó que el nivel de las clasificatorias sudamericanas es mucho más difícil que las europeas debido a las diferentes condiciones climáticas en la que juegan las selecciones nacionales.

“Las Eliminatorias en Sudamérica tienen un grado de dificultad mucho mayor que la fase de grupos de la clasificación europea. Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me respondió: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil’”, agregó.

¿Qué dijo Mbappé del fútbol sudamericano?

Hace poco menos de tres meses, Kylian Mbappé encendió la polémica entre jugadores europeos y sudamericanos tras su crítica al fútbol de esta parte del continente. Sus comentarios provocaron la reacción de decenas de personajes ligados al este deporte en Sudamérica.

“La ventaja que tenemos los europeos es que siempre jugamos entre nosotros y tenemos partidos de alto nivel, como por ejemplo en la Nations League (...). Entonces, cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos preparados. Brasil y Argentina no tienen ese nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan”, declaró a TNT Sports Brasil.