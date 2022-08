FBC Melgar iniciará construcción de complejo deportivo en Arequipa

En noviembre del año 2004, se concretó la compra del terreno donde el club FBC Melgar debía construir sus canchas de entrenamiento, hospedaje de jugadores nacionales y extranjeros, gimnasio, espacios de concentración, servicios higiénicos, restaurante. La directiva que presidía Alejandro Corrales Zea realizó la compra poco antes de terminar su periodo.

En diciembre se colocó la primera piedra. Robert Gutiérrez Zúñiga fue elegido presidente y empezó una serie de cambios en la institución.

En enero del 2005, llegó a Arequipa el entonces mandamás de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, acompañado por el ingeniero Carlos Benavides, especialista en construcción y mantenimiento en canchas de fútbol, este labora hasta hoy con la Federación.

Casi 50 minutos demoró la delegación en llegar hasta Mollebaya, donde está ubicado el terreno de 70 mil metros, es la zona llamada el “Pajonal”. En medio de la gran expectativa por tener el visto bueno para empezar a trabajar , el ingeniero Benavides les mandó un baldazo de agua fría. “Este terreno no sirve. Aquí no hay agua ni habrá durante muchos años”, dijo a Manuel Burga y aumentó, “mejor nos vamos porque el sol me está matando”.

Robert Gutiérrez conversó con La República y recordó: “La gestión para la compra del terreno la hizo Alejandro Corrales, yo lo acompañé a dos o tres reuniones para concretar el tema. Es un terreno gigante como para una gran villa deportiva. No había agua pero hoy esa zona está urbanizada. Hacer un complejo sería algo fantástico para las futuras generaciones de Melgar”.

“Los resultados de Melgar son impresionantes y nos alegran a todos los melgarianos. Si es que es viable que se empiece a trabajar en ese terreno sería espectacular. El club tendría algo tangible. Que se haga realidad, sería genial,más aún cuando las alegrías que nos da el fútbol son continuas”, aumentó el ex directivo, quien espera ver a su Melgar ganando la final de la Copa Sudamericana en Argentina.

Burga no fue tan drástico en esa oportunidad y dijo que habría que hacer estudios para viabilizar el ambicioso proyecto. De retorno al club de la calle Consuelo se comprometió a apoyar la gestión de Robert Gutiérrez, quien meses después, para sacudir a la institución de los últimos rezagos de Alejandro Corrales, dejaría el cargo para darle la posta a Luis Paredes Rosales.

En medio de la reorganización del club el terreno quedó olvidado. Sin embargo, ahí estaba, y el encargado de hacer el enmarcado y señalización fue el administrador Mario Aparicio Fernández, quien colocó un letrero con los colores rojinegros de Melgar.

Hoy, el club Melgar, bajo una administración temporal con Jader Rizqallah a la cabeza, busca la construcción del ansiado Complejo Deportivo del FBC Melgar. El inversionista visitó el lugar en el año 2014. Desde ese año hasta la fecha los resultados deportivos han sido exitosos, pero el hincha siempre esperó que la infraestructura deportiva del club, como el terreno de Mollebaya, sea aprovechada. Todo indica que en el 2023 se iniciarán los trabajos y el agua llegará para que el crecimiento del club siga viento en popa.