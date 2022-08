[En Vivo] Sevilla vs. Real Valladolid: hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga Santander

Mira AQUÍ Sevilla vs. Real Valladolid EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, viernes 19 de agosto, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada de LaLiga Santander 2022-2023. El compromiso se desarrollará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la transmisión estará a cargo de la señal de DAZN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Sevilla vs. Real Valladolid: ficha del partido

Partido Sevilla vs. Real Valladolid ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 19 de agosto ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde juegan? Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ¿Qué canal transmite? DAZN

Sevilla vs. Real Valladolid: ¿cómo llegan?

Recuperarse ante su gente. Sevilla no empezó de la mejor manera la temporada y cayó en su debut por el torneo español ante el Osasuna. Por si fuera poco, el conjunto comandado por Julen Lopetegui no podrá contar con el atacante Jesús ‘Tecatito’ Corona, el mexicano se rompió el tobillo durante el último entrenamiento y estará alejado de los campos entre cinco a seis meses.

Por su parte, Valladolid tampoco pudo sumar de a tres en su estreno y fue goleado por el Villarreal. El elenco pucelano buscará un resultado positivo ante uno de los equipos que mejor se reforzó.

Sevilla vs. Real Valladolid: posibles alineaciones

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Gudelj/Marcao, Rekik, Acuña; Fernando, Delaney; Lamela, Papu Gómez, Ocampos; y Rafa Mir.

Real Valladolid: Asenjo; Luis Pérez, El Yamiq, Joaquín, Escudero; Roque Mesa, Aguado; Gonzalo Plata, Monchu, Toni Villa; y Sergio León.

¿A qué hora juega Sevilla vs. Real Valladolid?

El encuentro entre Sevilla vs. Real Valladolid por la segunda jornada de LaLiga Santander 2022 se desarrollará a partir de las 3.00 p. m. (hora brasileña). Revisa el horario según el país:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Real Valladolid?

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Brasil: Star+, ESPN4, NOW NET e Claro

España: DAZN

Estados Unidos: ESPN+.

¿Cómo ver Sevilla vs. Real Valladolid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Sevilla vs. Real Valladolid por internet, puedes sintonizar la señal de DAZN en territorio español. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Sevilla vs. Real Valladolid: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Sevilla vs. Real Valladolid?

El enfrentamiento Sevilla vs. Real Valladolid por la segunda fecha de LaLiga Santander se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Dicho recinto se encuentra en la ciudad de Sevilla, España, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 43.000 espectadores.